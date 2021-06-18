Названа разница в сексуальных фантазиях мужчин и женщин

Женщины и мужчины практически одинаково представляют себе сексуальные извращения. Как пишет газета Metro со ссылкой на исследование сайта знакомств IllicitEncounters, большинство держит свои фантазии при себе, не желая делиться ими с партнёром: 32% мужчин и 31% женщин.
При этом, как выяснилось, 74% мужчин и 67% женщин признаются в наличии у них своеобразных сексуальных фантазий. Например, самыми популярными у девушек стали такие: секс на воздухе, на пляже, в лесу или под звёздами. Также им нравится секс с завязанными глазами, ласки с пирсингом и ролевые игры.
А вот мужчин очень даже привлекают домашнее порно, переодевание в различные костюмы, съёмка друг друга во время секса, игры с едой, связывание и даже порка с использованием хлыста.