Бабкина, Толкалина и звезды, на которых так и не женились

Споры о пресловутом штампе в паспорте не утихают. Одни пары утверждают, что в нем не нуждаются и пеняют на статистику разводов, другие признаются (уже после разрыва), что расписаться стоило... В нашем материале звезды, которые несмотря на годы жизни вместе и совместных детей, так и не дошли до ЗАГСа. Разобрали со специалистом, почему так бывает и стоит ли об этом жалеть.

Любовь Толкалина и Егор Кончаловский

Они были вместе почти восемнадцать лет. У них взрослая дочь Мария, которая сама недавно вышла замуж. А вот актриса предложения руки и сердца от знаменитого режиссера так и не дождалась. Вернее, предложение пойти в ЗАГС, говорит Любовь , звучало, но каждый раз что-то мешало, а потом оба поняли, что момент упущен. Любопытно, что пара мирно разошлась, не делая каких-либо заявлений. Более того, партнеры давали совместные интервью, из которых складывалось впечатление, что они продолжают жить вместе. И только когда новая возлюбленная Кончаловского забеременела, было принято решение рассказать поклонникам о том, что семьи давно нет.

Толкалину тут же принялись жалеть, мол, типичная история о том, что если брак не оформили официально, то отношения обречены. Актриса с этим не согласна. По ее мнению, Егор продолжает оставаться для нее близким человеком. Вместе они пережили много прекрасных моментов, но затем пути разошлись. И штамп тут ни при чем. Режиссер, по его словам, продолжает материально поддерживать дочь, с Любовью они сохранили теплые отношения. Мария общается со сводным братом, который родился в новой семье отца.

Юлия Барановская

Все помнят историю Юлии Барановской , на которой так и не женился Андрей Аршавин . Футболист оставил возлюбленную, когда она была беременна их третьим ребенком. Телеведущая эту историю давно пережила и оставила в прошлом: дела у нее на порядок лучше, чем у отца своих детей. Барановская не раз намекала, что не обделена мужским вниманием, но о штампе в паспорте мнение изменила. В годы жизни с Аршавиным многодетная мама считала, что отсутствие официального брака не мешает им быть счастливыми. Но потом стало ясно, что тот самый штамп в паспорте может помочь паре преодолеть кризис в отношениях вместе, а не порознь. А когда узами брака люди не связаны, легче выйти из отношений. При этом Барановская до сих пор уверена: шантажировать мужчину женитьбой — последнее дело. При этом мужчины нередко признаются, что кому-то из них это помогает принять решение, сделать столь важный для женщины шаг.

Елена Перминова

Елена Перминова и Александр Лебедев до сих пор не поженились, несмотря на четверых детей и годы вместе. Модель и бизнесвумен недавно вновь подарила возлюбленному ребенка. Более того, в прошлом году Елена выкладывала фото с помолвочным кольцом (разумеется, с камнем внушительного размера), но до свадьбы дело не дошло. Говорят, помешала пандемия, ведь планы на торжество были грандиозные. С другой стороны, Наталье Водяновой Антуану Арно пандемия не помешала зарегистрировать свои отношения в Парижской мэрии. Да, саму свадьбу пришлось перенести на неопределенный срок, но штампом возлюбленные свои отношения скрепили.

Надежда Бабкина

Певица и музыкант Евгений Гор давно живут вместе, но о свадьбе даже не задумываются. Артистка не раз публично говорила, что жениться они не собираются. Слишком много хлопот, да и больно большой процент разводов в стране... Бабкина подчеркивает, что возлюбленный, который моложе ее на тридцать лет, предложение ей делал, но она его не приняла и больше они к этой теме не возвращались.

А есть пары, которые решают вопрос со штампом иначе. Например, Мария Кожевникова предпочла походу в ЗАГС венчанный брак. Актриса считает, что клятва перед Богом имеет куда большее значение, нежели регистрация на бумажке. У Марии и ее возлюбленного трое детей. Также все помнят брак Анастасии Волочковой, который, как оказалось позже, был красивой постановкой. То есть эпатажная балерина и ее тогдашний возлюбленный Игорь Вдовин устроили в 2007 году роскошную церемонию, но законной силы регистрация не имела. Свадьба была, а штампа в паспортах не оказалось. Сейчас Вдовин, к слову, официально женат на телеведущей Елене Николаевой

Комментарий специалиста: почему мужчина не женится?

Кристина Руссо Специалист по женской психологии

Во-первых, у каждой женщины уже есть стандарт отношений, т.е. внутренняя настройка, в которых она позволяет мужчине относиться к ней так, как она внутри себя ощущает. Например, для одной девушки стандарт — это отношения теплые, уважительные, с подарками и цветами, соответственно, у нее картина мира одна, ее внутренние настройки совершенно гармоничны с тем, что она излучает. У других девушек — другая история. Поэтому один и тот же мужчина может к разным женщинам относиться по-разному.

Мужской пол — это зеркало женского, на что она соглашается, то мужчина дает ей. Женщина постоянно стрессует, потому что ее желание выйти замуж не осуществляется. При этом она продолжает жить с ним. Мужчина, видя то, что она на все готова и «без штампа», не делает предложения. Как только женщина начинает появляться в пространстве, начинает выравнивать свой женский фон, чувствует себя желанной, меняет гардероб, приводит себя в порядок, она становится заметной в пространстве и тогда мужчина осознает, что может ее потерять. И, возможно, именно в этом случае решается на женитьбу.