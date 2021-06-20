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Девушка Моргенштерна сделала рэперу предложение — и он сказал «да»

WMJ.ruиещё 3
20 июня 2021
Моргенштерн прокомментировал слухи о предстоящей свадьбе
Фото: WMJ.ruWMJ.ru
Эта парочка умеет удивлять.
Видео дня
Моргенштерн и ДилараInstagram / @morgen_shtern
Моргенштерн и ДилараInstagram / @morgen_shtern
Моргенштерн и ДилараInstagram / @influesii
ДилараInstagram / @influesii
МоргенштернInstagram / @morgen_shtern
ДилараInstagram / @influesii
МоргенштернInstagram / @morgen_shtern
ДилараInstagram / @influesii
МоргенштернInstagram / @morgen_shtern
ДилараInstagram / @influesii
Недавно в Сети появился слух о том, что Моргенштерн сделал предложение руки и сердца своей девушке Диларе Зинатуллиной. Рэпер опроверг эти новости и, надо сказать, не обманул — Дилара решила не дожидаться от Алишера приглашения в ЗАГС и на днях преподнесла ему кольцо. «Мальчик: делает предложение. Мужчина: принимает его», — пошутил рэпер.
Девочки, завидуйте, выхожу за... жену. Большего счастья для «Женщины года» и представить сложно. Я хочу сказать огромное спасибо своей жене за то, что она перевернула реальность и теперь официально заслужила статус «Главной шоуменки Рашки». Она избавила нашу семью от типичного «Алишер сделал предложение Диларе» и в лучших моих традициях сломала все ожидания и стереотипы,
— поделился с подписчиками Моргенштерн.
По словам рэпера, он был рад, что его девушка взяла ответственность на себя. Тем самым пара разрушила очередные стереотипы.
«А произошло это чудо в синагоге, на моем первом шаббате. Символично! Мы пока не иудеи, но лично мне очень близка их культура. Я знаю, что в шаббат нельзя пользоваться телефоном, но благодарен судьбе, что этот, перевернувший мою жизнь момент, засняла и увековечила моя служба безопасности», — продолжил Алишер.
Напомним, что Алишер и Дилара знакомы с тех пор, как жили в Уфе. Молодые люди впервые встретились на вечеринке и через некоторое время начали встречаться. Когда рэпер добился первых высот, он делал перерыв в отношениях, но вскоре вернулся к девушке, ведь она была с ним задолго до славы и популярности.
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Фото:Instagram / @morgen_shtern
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