Как добавить огонька в приевшийся интим

Если вы давно в отношениях и секс превратился из сладких минут наслаждения в банальное «исполнение супружеского долга», – пришло время немного взбодрить и себя и партнера.

1) Займитесь секстингом. Присылайте любимому человеку свои откровенные фотографии и сообщения фривольного содержания. Кстати, феноменом

секстинга даже заинтересовались ученые из Гарварда . Они-то и выяснили, что у партнеров, имевших подобный опыт, повышается уровень доверия и удовлетворенности сексуальной жизнью.

2) Поиграйте в «исследователей», для которых главный «клад» – это оргазм партнера. Задача же второго – максимально «прятать клад» и стараться сдерживаться и не подавать вида. Кстати, в процессе игры приветствуется поиск новых эрогенных зон и видов ласк.

3) Воплощайте фантазии в жизнь. Составьте список из 10 пунктов, чего бы вам хотелось попробовать в постели. Причем скорее всего после 3-4 пунктов возникнет недоумение и ощущение, что больше не о чем фантазировать. Дело можно исправить – посмотрите вместе с супругом (ой) эротическое кино – там найдете много идей.