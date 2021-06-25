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Займитесь секстингом и поищите клад: три способа добавить огонька в приевшийся интим

Провинция.ру
11 часов назад
Если вы давно в отношениях и секс превратился из сладких минут наслаждения в банальное «исполнение супружеского долга», – пришло время немного взбодрить и себя и партнера.
Как добавить огонька в приевшийся интим
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
1) Займитесь секстингом. Присылайте любимому человеку свои откровенные фотографии и сообщения фривольного содержания. Кстати, феноменом
секстинга даже заинтересовались ученые из Гарварда. Они-то и выяснили, что у партнеров, имевших подобный опыт, повышается уровень доверия и удовлетворенности сексуальной жизнью.
2) Поиграйте в «исследователей», для которых главный «клад» – это оргазм партнера. Задача же второго – максимально «прятать клад» и стараться сдерживаться и не подавать вида. Кстати, в процессе игры приветствуется поиск новых эрогенных зон и видов ласк.
3) Воплощайте фантазии в жизнь. Составьте список из 10 пунктов, чего бы вам хотелось попробовать в постели. Причем скорее всего после 3-4 пунктов возникнет недоумение и ощущение, что больше не о чем фантазировать. Дело можно исправить – посмотрите вместе с супругом (ой) эротическое кино – там найдете много идей.
Но обратите внимание, важно не только освоить саму реконструкцию эротической сцены, но и научиться получать удовольствие от процесса.
Любовь,Красивый секс,Эрогенные зоны,Гарвардский университет,
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