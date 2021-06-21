«Возьми же меня»: сколько должен длиться идеальный секс

Пытаясь сделать свой секс лучше, люди пытаются найти причины в физиологии. Маленький член – плохо, большой – вроде бы хорошо, но не всегда. Женские половые органы и вовсе считаются "бракованными", если они не повторяют картинку из порно. Любовь к измерениям рождает много шуток, которые формируют комплексы и портят интимную жизнь. Что с этим делать?

Третья серия подкаста "Активное согласие" всецело посвящена теме измерений. Признаемся честно, люди постоянно все со всем сравнивают, так устроен наш мозг – безумная вычислительная машина. Однако бесконечные сравнения зачастую приносят больше вреда, чем пользы. В подкасте мы обсудим, насколько разными бывают половые органы, как принять непривычное тело партнера, как развить чувствительность в сексе и сколько он должен длиться.

С нами на связи Елена Рыдкина – семейный секс-консультант и бывший социолог. Мне очень понравилось, что Елена приводила много статистических примеров и давала практических советов. Собственно, она настоящий практик, который учит людей получать удовольствие от секса.

Таймкод:

1.05 – Обсуждаем идеальный член и половые губы

6.43 – Влияет ли вид половых органов на качество секса

9.29 – Секс-упражнение: качаем мышцы влагалища и развиваем чувствительность члена

15.30 – Размер половых губ и количество партнеров

16.19 – Маленький член – норм? А большой? Идеальный любовник – где он?!

19.20 – Как реагировать на необычные половые органы и не обидеть человека, которому они принадлежат

24.15 – Интерсекс люди. Как стереотипы мешают жить и как помочь себе?

28.25 – Почему мужчины меряются членами

31.15 – Секс-упражнение: зачем смотреть на свою вульву в зеркало

32.54 – Измеряем женскую грудь и развеиваем мифы о сосках

35.20 – Секс-упражнение: как принять свою грудь

37.38 – Почему ходить на нудистские пляжи – прикольно

38.20 – Считаем волосы на теле: как волосатость влияет на секс

43.08 – Зачем знать длину от входа влагалища до головки клитора

43.50 – Измеряем половой акт: сколько тратить времени на прелюдию

46.20 – Сколько должен длиться секс

48.00 – Количество секса в неделю. Как понять, сколько надо

50.38 – Что такое интервальный секс без эякуляции

51.47 – Считаем оргазмы, объясняем суть множественных оргазмов

55.40 – Можно и без оргазмов обойтись, кстати

56.42 – Нужно ли знать о прошлом опыте твоего партнера