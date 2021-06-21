«Возьми же меня»: сколько должен длиться идеальный секс

Пытаясь сделать свой секс лучше, люди пытаются найти причины в физиологии. Маленький член – плохо, большой – вроде бы хорошо, но не всегда. Женские половые органы и вовсе считаются "бракованными", если они не повторяют картинку из порно. Любовь к измерениям рождает много шуток, которые формируют комплексы и портят интимную жизнь. Что с этим делать?
Третья серия подкаста "Активное согласие" всецело посвящена теме измерений. Признаемся честно, люди постоянно все со всем сравнивают, так устроен наш мозг – безумная вычислительная машина. Однако бесконечные сравнения зачастую приносят больше вреда, чем пользы. В подкасте мы обсудим, насколько разными бывают половые органы, как принять непривычное тело партнера, как развить чувствительность в сексе и сколько он должен длиться.
С нами на связи Елена Рыдкина – семейный секс-консультант
и бывший социолог. Мне очень понравилось, что Елена приводила много статистических примеров и давала практических советов. Собственно, она настоящий практик, который учит людей получать удовольствие от секса.
1.05 – Обсуждаем идеальный член и половые губы
6.43 – Влияет ли вид половых органов на качество секса
9.29 – Секс-упражнение: качаем мышцы влагалища и развиваем чувствительность члена
15.30 – Размер половых губ и количество партнеров
16.19 – Маленький член – норм? А большой? Идеальный любовник – где он?!
19.20 – Как реагировать на необычные половые органы и не обидеть человека, которому они принадлежат
24.15 – Интерсекс люди. Как стереотипы мешают жить и как помочь себе?
28.25 – Почему мужчины меряются членами
31.15 – Секс-упражнение: зачем смотреть на свою вульву в зеркало
32.54 – Измеряем женскую грудь и развеиваем мифы о сосках
35.20 – Секс-упражнение: как принять свою грудь
37.38 – Почему ходить на нудистские пляжи – прикольно
38.20 – Считаем волосы на теле: как волосатость влияет на секс
43.08 – Зачем знать длину от входа влагалища до головки клитора
43.50 – Измеряем половой акт: сколько тратить времени на прелюдию
46.20 – Сколько должен длиться секс
48.00 – Количество секса в неделю. Как понять, сколько надо
50.38 – Что такое интервальный секс без эякуляции
51.47 – Считаем оргазмы, объясняем суть множественных оргазмов
55.40 – Можно и без оргазмов обойтись, кстати
56.42 – Нужно ли знать о прошлом опыте твоего партнера