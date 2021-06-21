Почему женщины чаще выбирают иностранцев

В большинстве европейских стран, а также в США, Канаде и Австралии равноправие цветет пышным цветом. Мужчины уже на юридическом уровне не имеют права чего-то требовать от своей женщины, даже если мужчина успел зарегистрировать отношения. Сама женщина может решить, что ей подходит в отношениях, а от чего стоит держаться подальше. Трудно представить ситуацию, когда семья мужчины без приглашения наведывается в гости к паре или, что еще хуже, начинает учить избранницу своего родственника «правильной» жизни. Наши мужчины в большинстве своем продолжают традиции своих семей, а потому женщина чаще всего после вступления в брак с таким мужчиной автоматически получает целую гору обязанностей. В случае с иностранцем, особенно европейцем, у нее есть все шансы договориться «на берегу» и поделить обязанности так, как будет удобно обоим партнерам.

Настоящий романтик

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Об угрюмости русских мужчин ходят настоящие легенды, пусть это не всегда так, однако наша сильная половина действительно редко проявляет эмоции и не спешит проявлять инициативу, когда речь заходит о свиданиях или романтических ужинах. Многие женщины в поисках романтики отправляют за тридевять земель, например, в Италию или Испанию, где от мужчин нередко приходится отбиваться — настолько сильное впечатление на южных кавалеров производят светловолосые красотки. Но в то же время мужчины, настроенные на серьезные отношения, также часто попадаются среди иностранных граждан, которые по тем или иным причинам попали в поле вашего зрения. Конечно, многое зависит от человека, однако, современные европейцы стараются сделать своей женщине приятное, чем можно объяснить практически полные рестораны в докарантинное время практически по всей Европе. Но опять же, очень многое зависит от самого человека.

Крепкие семьи

Здесь также непросто заявлять прямо о том, что абсолютно все западные мужчины стремятся создать семью. Нет. В условиях, когда чуть ли не самой беззащитной единицей становится белый мужчина традиционной ориентации, сильная половина по всему миру с осторожностью относится к официальному браку, ведь женщина после развода в США и некоторых странах Европы может забрать чуть ли не большую часть имущества. Однако если мужчина решился на такой шаг, можно быть уверенной — он все взвесил и готов ради вас на многое. Европейцы не привыкли перекладывать ответственность за детей на плечи женщин, а это значит, что как минимум на выходных дети будут проводить время с отцом, который всегда найдет на них время.

Держится молодцом