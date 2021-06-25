Холодность в отношениях и безразличие пугает женщин, в связи с этим возникает резонный вопрос – как заставить мужчину ревновать и бояться потерять. Психология, поможет разобраться в подобном деле и повернуть ситуацию в выгодную для себя сторону.

В каких случаях ревность полезна?

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Ревность присуща каждому человеку. Только одни могут контролировать ее, а другие – нет. Неконтролируемая ревность носит разрушительный характер и указывает на эмоциональную незрелость партнера, а не на силу его любви. Нам же необходимо выяснить, как заставить мужа ревновать жену «классической» ревностью, которая освежает чувства, дает им необходимую подпитку, а не разрушает жизнь.

ваши отношения продолжаются, но застыли «в одной точке»;

вы давно никуда не ходили вместе и мужа это вполне устраивает;

мужу все равно куда вы идете и чем занимаетесь;

вам скучно вместе;

вам изменяют. Для начала уточним, когда именно можно вызывать ревность:

Могут быть и другие «симптомы» охлаждения чувств, но эти – самые характерные. Почему так происходит?

Скорее всего такое положение дел устраивает только его. И вы не знаете, как повлиять на ситуацию. Вас в любую минуту могут поменять на менее удобную, зато более интересную и «живую» женщину, которая знает, чего хочет и найдет способ «расшевелить» вашего мужа. Ваш брак вполне может сохраниться, но вы будете постепенно деградировать в развитии и «зарываться» в быт. Кстати, так живут очень многие пары. Если вы ходите вместе только в гости к родственникам – это тревожный симптом. В конце концов ваш муж может решить, что вы (заметьте – вы, а не он!) становитесь скучной и не умеете развлекаться. А это начало охлаждения чувств. Если со стороны мужа ничего не делается для развития отношений, это означает, что его все устраивает и он просто не хочет напрягаться. В этой ситуации 3 «подводных камня», касающихся лично вас:

Мужчина или парень, которого совсем не интересует, где ходит его любимая, уверен, что она никуда от него не денется. Скука в отношениях в первую очередь указывает на то, что вы перестали быть интересной самой себе. Ну кто захочет жить с женщиной, которую надо постоянно развлекать? Ведь муж – это не ваш личный массовик-затейник, он тоже надеется получать от любимой что-то помимо заботы, вкусного обеда и любовных отношений.

Измена мужа – серьезный повод пересмотреть свою жизнь и узнать, как вызвать ревность неверного супруга. Психология мужчины такова, что он полигамен от природы, поэтому интрижка на стороне может не означать ничего серьезного. Но если ситуация повторяется, это совершенно другой случай. Вы не даете мужу того, что ему необходимо, поэтому он пытается найти это «что-то» у других женщин. Наконец можно грамотно заставить мужа ревновать на расстоянии.

Практические советы

Телефонная магия ревности – при входящем звонке, уходить в другую комнату и загадочно улыбаться, разговаривая с собеседником. Если вторая половина спросит, с чем связана таинственная секретность – скажите, это по работе, ничего интересного.

Смените пароли на мобильном и планшете – если до этого ничего подобного в ваших отношениях не было, такое поведение заставит мужчину напрячься.

Когда он звонит – не спешите брать трубку и реже звоните сами.

Уделяйте больше времени своему внешнему виду – смените прическу, сделайте педикюр, маникюр и обновите гардероб. Если до этого у вас не было красного платья и такого же яркого цвета помады – приобретите.

Дайте небольшой повод для ревности – как бы, между прочим, расскажите любимому, о случайной встречи с одноклассником, сделавшем головокружительную карьеру. Мужчины на дух не переносят конкуренции, мысль о том, что его женщина может кому-то понравится, сведет его с ума.

Не отчитывайтесь перед мужчиной – если его не особо интересовало раньше, как вы проводите время, не спешите сами доводить это до его сведения. На вопросы отвечайте уклончиво, без подробностей. Немного интриги точно не повредит. Напротив, он снова захочет вернуть ваше расположение.

Не стоит посвящать мужчину в подробности прошлых романов. Скорее всего, это не приведет ни к чему хорошему. Подобная модель поведения позволительна лишь в случае, если отношения основаны на полном доверии с обеих сторон. Вниманию женщин, проверенные психологические приемы:

8 приемов, как заставить мужчину ревновать и бояться потерять

Чувство ревности — проверенный способ возбуждения сильных эмоций в человеке. Именно поэтому использовать его следует аккуратно и дозировано, чтобы не причинить любимому страдания. Главная цель женщины — укрепить отношения, а не разрушить их.

Добиться своего можно с помощью методов, действующих безотказно практически на любого представителя сильного пола. Знать подобные приемы должна каждая уважающая себя женщина. После их применения муж, или парень, с которым вы пребываете в отношениях, будет бояться потерять вас и сделает все возможное, чтобы причин для ревности больше не было.

Расширьте круг общения

Нужно чаще ходить в кино и кафе, но только без своего благоверного. Общайтесь с подругами и приятелями, больше времени проводите с ними, болтайте по телефону. Пусть мужчина увидит, что вы не страдаете от одиночества — более того, чувствуете себя неплохо в компании других людей. Ваш избранник почувствует уколы ревности и пожелает вновь стать значимой частичкой вашей жизни, заменив собой всех друзей и подруг.

Часто меняйте настроение

Это прекрасное оружие, которым можно успешно пользоваться для привлечения внимания парня. Пример тактики: до обеда будьте с ним приветливой, демонстрируйте отличное настроение, будьте веселой. После обеда резко переменитесь — станьте холодной, отстраненной, задумчивой. Пусть избранник поломает голову над тем, что послужило причиной такой метаморфозы. Все его мысли будут заняты вами, и тем, как исправить ситуацию.

Прячьте свой телефон

Не разрешайте ему брать в руки свой телефон. Всегда держите гаджет при себе, а если вдруг оставите его на видном месте, со всех ног мчитесь к телефону при каждом звонке. С загадочным видом читайте сообщения и на вопрос любимого: «Кто тебе пишет?», отвечайте: «Да никто», или «Это не важно».

Не отчитывайтесь перед мужчиной

Отучитесь быть излишне открытой с избранником, не сообщайте, где вы были, с кем общались, и так далее. Научитесь отвечать уклончиво на некоторые вопросы, держите интригу и позвольте любимому немного помучиться. Это лишь пойдет на пользу отношениям, так как он захочет снова завладеть вашим вниманием.

Смените свой имидж

Можно сделать более яркий макияж, подобрать откровенные наряды, сменить прическу — в общем, стать другой. Возможно, избранник считает вас открытой книгой, так пора уже рассеять это заблуждение. Важно, чтобы изменение внешности явно пошло вам на пользу, то есть вы должны заметно похорошеть. Если после этого избранник не начнет ревновать, то следует всерьез задуматься о том, имеются ли у него вообще к вам чувства.

Начните флиртовать с другими

Конечно, делать это нужно с умом, не перегибая палку. Пусть избранник увидит, что вы обращаете внимание на привлекательных представителей сильного пола, и спокойно с ними флиртуете. Это открытие заставит его сделать правильные выводы о том, что своей женщине нужно уделять больше времени, иначе ее уведут.

Задерживайтесь на работе

Приходите домой на полчаса-час позже, чем обычно, объясняя это повышенной занятостью. При этом не вдавайтесь в подробности и переводите разговор на другую тему. Пусть мужчина почувствует легкое беспокойство и придумает способ сделать так, чтобы вы каждый день спешили домой, к нему.

Больше времени уделяйте социальным сетям

По вечерам устраивайтесь в кресле с ноутбуком или смартфоном, и начинайте оживленную переписку с кем-то из своих виртуальных друзей. Улыбайтесь собственным мыслям и демонстрируйте явную заинтересованность, это озадачит мужчину, заставит его отвлечься от любимого футбола и немного задуматься.