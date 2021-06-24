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Сексолог назвала ключевой вопрос для идеального секса

Lenta.ruиещё 2
14 часов назад
Сексолог Эмили Морс (Emily Morse) назвала ключевой вопрос, который следует задать партнеру, чтобы секс с ним стал идеальным. Об этом пишет портал Led Bible.
Сексолог назвала ключевой вопрос для идеального секса
Фото: Lenta.ruLenta.ru
Как рассказала специалист, эта фраза звучит просто: «Тебе это нравится?». По мнению Морс, это — «одна из самых горячих вещей» и «ключ к сексуальному успеху», поскольку это позволяет сказать партнеру, нравятся ли ему ваши действия, а также дает ему возможность сказать, как можно их улучшить.
Эксперт объяснила, что некоторые люди думают, что партнер интуитивно знает их сексуальные желания, однако не всегда это так. Если же ему сказать, что он делает что-то правильно, это приведет к большему удовольствию, углубит связь и улучшит общение в других сферах жизни.
Любовь,
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