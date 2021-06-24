Сексолог назвала ключевой вопрос для идеального секса

Сексолог Эмили Морс (Emily Morse) назвала ключевой вопрос, который следует задать партнеру, чтобы секс с ним стал идеальным. Об этом пишет портал Led Bible.

Как рассказала специалист, эта фраза звучит просто: «Тебе это нравится?». По мнению Морс, это — «одна из самых горячих вещей» и «ключ к сексуальному успеху», поскольку это позволяет сказать партнеру, нравятся ли ему ваши действия, а также дает ему возможность сказать, как можно их улучшить.