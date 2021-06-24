«Думала, поеду сушить сухари»: как я проникла в Украину ради любви

Редакция "Рамблера" публикует истории читательниц, которые поразили нас больше всего. На этот раз девушка по имени Катя, несмотря на закрытые из-за коронавирусной инфекции границы и напряженные отношения с Украиной, пересекла границу ради любимого.

Мы познакомились с Игорем в Интернете, переписка длилась несколько месяцев и нам захотелось встретиться. Беда одна — границы закрыты, пандемия, конфликт между странами, так и парень мой призывного возраста. Не хотелось, чтобы он попал в армию, а оттуда сразу на войну. Поэтому в Украину пришлось ехать мне.

Видео дня

Честно говоря, сначала мне казалось, что затея осуществится легко, да и цель поездки у меня была очень романтичная. Я доехала на автобусе от Краснодара до Белграда, где находится граница с Украиной. Время было раннее и я направилась к пограничникам. На российской стороне в пять утра разыгрывались настоящие драмы. Например, женщину не пустили на похороны сестры, потому что это "не близкий родственник". Не пустили и меня.

Я вышла на улицу и долго плакала, автобус до Краснодара к тому моменту уже уехал. Вокруг ходили какие-то мужики, которые сразу заметили, что я одна, но сначала ничего не сказали. Плана у меня не было, казалось, что надо возвращаться домой. Когда я совершенно устала от слез и отчаялась, один из мужчин спросил, в чем дело. И я объяснила ситуацию. Он, в свою очередь, сказал, что есть лазейка за 50 тысяч рублей. И я согласилась.

Они предложили сделать мне поддельную справку о лечении на территории Украины. Правда, проходить надо было через другой пост. Я позвонила парню и сказала, что еду, хотя внутри испытывала полнейший ужас. Судя по внешнему виду моих спасителей, действия мои не были законными. Я была уверена, что нас поймают, и я поеду сушить сухари.

Вы, наверное, подумаете, что это выдумка. Но жизнь бывает куда интереснее сериала! Путь занял примерно три часа, мы ехали и меняли машины, будто в сериале "Бригада". Я решила, что они просто сжалились надо мной. Когда мы в очередной раз пересаживались, меня попросили отдать деньги главному. Он удивился, увидев меня, сказал, что будет переживать, но деньги забрал.

Позже выяснилось, что другой пограничник знакомый этих мужчин. Получается, я заплатила за кусок бумаги. Однако в страну я все-таки попала. На украинской стороне никто не задавал мне лишних вопросов, пограничники благословили меня и пожелали счастья с Игорем. Так я приехала к нему!