Зачем люди мастурбируют и почему это не стыдно

Оргазм и мастурбация — это самые трудные темы. Во-первых, непонятно, как о них разговаривать. Во-вторых, стыдно. В-третьих, страх неудачи пугает даже больше, чем возможность лишить себя удовольствия.

Именно поэтому четвертая серия подкаста «Активное согласие» посвящена мастурбации. Всем интересно, делают ли это только мужчины или женщины тоже. А если делают, то для чего. Значит ли мастурбация, что партнер разлюбил вас. Или, может быть, мастурбация – это вообще не про любовь.

Сегодня у нас в гостях Даша Березовская – секс-эксперт . Когда-то давно она открыла свой секс-шоп и буквально положила начало обсуждению секса в России. В ходе смешного и легкого диалога мы буквально расправились со всеми страхами вокруг соло-секса и в прямом смысле дали разрешение на самоудовлетворение.

Таймкод:

1.26 – Что такое оргазм и навсегда ли он с нами

10.10 – Сквирт – самый крутой из оргазмов?

17.57 – Почему все стыдят мастурбацию

19.13 – Зачем подростки мастурбируют

23.05 – Мастурбация и ее неприкаянность в российской секс-истории

25.49 – Говорим с партнером о соло-сексе

33.37 – Мастурбация на работе – что!?

35.51 – Для чего люди мастурбируют?

41.09 – Женщины мастурбируют. Много

48.45 – Зависимость от мастурбации

50.20 – Негативные последствия соло-секса

В подкасте участвовали:

Над подкастом работали:

автор и ведущая — Даша Краснова

монтаж и джингл — Глеб Домбровский