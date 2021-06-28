Зачем люди мастурбируют и почему это не стыдно

Оргазм и мастурбация — это самые трудные темы. Во-первых, непонятно, как о них разговаривать. Во-вторых, стыдно. В-третьих, страх неудачи пугает даже больше, чем возможность лишить себя удовольствия.
Именно поэтому четвертая серия подкаста «Активное согласие» посвящена мастурбации. Всем интересно, делают ли это только мужчины или женщины тоже. А если делают, то для чего. Значит ли мастурбация, что партнер разлюбил вас. Или, может быть, мастурбация – это вообще не про любовь.
Сегодня у нас в гостях Даша Березовская – секс-эксперт
. Когда-то давно она открыла свой секс-шоп и буквально положила начало обсуждению секса в России. В ходе смешного и легкого диалога мы буквально расправились со всеми страхами вокруг соло-секса и в прямом смысле дали разрешение на самоудовлетворение.
1.26 – Что такое оргазм и навсегда ли он с нами
10.10 – Сквирт – самый крутой из оргазмов?
17.57 – Почему все стыдят мастурбацию
19.13 – Зачем подростки мастурбируют
23.05 – Мастурбация и ее неприкаянность в российской секс-истории
25.49 – Говорим с партнером о соло-сексе
33.37 – Мастурбация на работе – что!?
35.51 – Для чего люди мастурбируют?
41.09 – Женщины мастурбируют. Много
48.45 – Зависимость от мастурбации
50.20 – Негативные последствия соло-секса
автор и ведущая — Даша Краснова
монтаж и джингл — Глеб Домбровский
обложка — Мария Толстова и Лена Сидорова