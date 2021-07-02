Предрассудки о сексе, в которые верили наши предки

Что бы там ни говорили, но секс занимает значительное место в жизни человека. Не удивительно, что с половым вопросом связан целый пласт культуры, в том числе и немало мифов и заблуждений. Некоторые из них настолько несуразны, что остается только удивляться – каким образом наши предки, обладая такой наивностью, умудрялись давать жизнь новым поколениям.

Божественные отпрыски

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Как только люди придумали для себя богов, как тут же появились мифы о детях, зачатых небожителями и прочими высшими существами. Мифы, легенды, скульптуры, мозаики и фрески по всему миру представляют нам юных полубогов, зачатых от родителя, обратившегося в лебедя, быка, ветер или дождь.

Такие воображаемые потомки богов имели очень высокий в древнем обществе статус, поэтому почти каждый правитель или высокопоставленный жрец считал за долг придумать себе подобное происхождение. При этом наличие настоящего отца, даже живого и здорового, этому не мешало.

Александр Македонский , сын царя Филиппа и его супруги Олимпиады, всю жизнь был в напряженных отношениях с папашей, так как едва ли не с детства всем твердил, что его отец не кто иной, как сам Зевс Громовержец, явившийся однажды к его матери. Согласитесь, такие байки неприятно слышать ни одному нормальному мужчине.

Близнецы от разных отцов

Многие столетия рождение близнецов считалось чем-то невероятным и мистическим. В некоторых европейских странах считали, что один из близнецов ребенок своих родителей, а другой – рожден от божества. Муж, супруге которого выпала честь такого двойного материнства, не имел права возмущаться, а должен был благодарить судьбу за оказанную высшими силами честь.

Но у большинства народов Африки близнецы, наоборот, считались страшным бедствием. Кое-где уничтожали одного из детей, а в некоторых странах убивали обоих, нередко вместе с матерью. Этнограф Р. Харрис описывал случаи, когда мужчины некоторых племен самостоятельно удаляли себе одно яичко, всерьез веря, что это поможет избежать рождения близнецов.

Как ни странно,но с воцарением христианства варварское отношение к близнецам воцарилось и в Европе. Церковники уверяли, что мужчина способен зачать только одно дитя, а рождение одновременно двух и более малышей – это признак того, что мать вступала в сексуальную связь с несколькими мужчинами.

Надутые ветром

Казалось, роль мужчины в зачатии потомства была очевидна для всех, но не тут-то было. Дамы, заявляющие о том, что не вступали в половую связь с мужчинами, но при этом зачавшие дитя, жили во все времена. Во многих древних культурах есть предания о том, что женщина забеременела от дерева, животного, птицы или ветра.

Да что там говорить о древности, если в 30 х годах 20 столетия этнограф Р. Грейвс описывал суеверие греческих крестьян, согласно которому кобылица могла родить жеребенка без особи противоположного пола, зачав детеныша просто удачно повернувшись хвостом против северного ветра.

В связи с этим цена девственности резко возросла. В середине 18 века в Британии за секс с невинной бродяжкой уважаемые господа платили стоимость хорошей лошади. После такого «лечения» девушка часто оказывалась на панели и пополняла ряды тех, кто способствовал распространению половых инфекций.

«Родила царица в ночь, не то сына, не то дочь »

В Европе 18 столетие стало веком Просвещения и интерес к науке в обществе возрос многократно. Вместе с научными фактами распространялось и немало глупостей, которые заставили бы засомневаться даже жителя темного Средневековья. Одним из распространенных мифов медицины стали истории о том, как женщины рожали вместо детей котят, кроликов, жаб, а то и вовсе непонятных тварей, таких как «человеческое дитя с головой обезьяны».