В какой месяц года люди чаще занимаются сексом

Специалисты выяснили, в какое время года люди охотнее идут на сближение. Согласно новому исследованию LoveHoney, как правило, пары имеют наибольшую сексуальную активность в летнее время года.

На первом месте стоит жаркий июль — по статистике, именно в этом месяце интимная жизнь большинства начинает играть яркими красками. 22% опрошенных пар выбрали июль самым сексуальным месяцем, объяснив это тем, что чувствуют себя более расслабленно в июле, а также чаще занимаются сексом в каникулы и отпуска.

Участники опроса сообщили, что в среднем занимаются сексом четыре раза в неделю в июле, 3,5 раза в неделю в августе и 3,2 раза в неделю в июне.

В январь и ноябрь, холодные месяцы, респонденты меньше всего занимаемся сексом, при этом в среднем зарегистрировано снижение их активности до 2 и 1 раза в неделю соответственно.