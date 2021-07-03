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Специалисты выяснили, в какой месяц года люди чаще занимаются сексом

WMJ.ru
9 часов назад
Специалисты выяснили, в какое время года люди охотнее идут на сближение. Согласно новому исследованию LoveHoney, как правило, пары имеют наибольшую сексуальную активность в летнее время года.
В какой месяц года люди чаще занимаются сексом
Фото: WMJ.ruWMJ.ru
На первом месте стоит жаркий июль — по статистике, именно в этом месяце интимная жизнь большинства начинает играть яркими красками. 22% опрошенных пар выбрали июль самым сексуальным месяцем, объяснив это тем, что чувствуют себя более расслабленно в июле, а также чаще занимаются сексом в каникулы и отпуска.
Участники опроса сообщили, что в среднем занимаются сексом четыре раза в неделю в июле, 3,5 раза в неделю в августе и 3,2 раза в неделю в июне.
В январь и ноябрь, холодные месяцы, респонденты меньше всего занимаемся сексом, при этом в среднем зарегистрировано снижение их активности до 2 и 1 раза в неделю соответственно.
Ранее сексолог подсказала, что именно нужно спросить у партнера в постели, чтобы все прошло хорошо.
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