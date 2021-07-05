Как не попасться на удочку альфонса: советы сексолога

Влюбленным женщинам порой трудно контролировать свои эмоции, и этим могут пользоваться не очень честные мужчины. Альфонсы способны не только испортить жизнь девушке, но и разорить ее. Сексолог Александра Миллер объяснила в СМИ, как распознать такого мужчину и не попасться в ловушку из-за его речей.

«Альфонсы – это своего рода актеры, которые говорят то, что женщина хочет слышать, окружают вниманием и сначала даже могут вкладывать свои деньги и покупать подарки, которые, конечно, в скором времени с лихвой окупят за счет доверчивых дамочек», – заявила она.

Эксперт добавила, что на уловки альфонса часто попадаются женщины с низкой самооценкой, которые искренне рады, что их хвалят и доставляют удовольствие в постели. Они готовы пожертвовать всем, лишь бы избранник был рядом. Для того чтобы не остаться с разбитым сердцем и пустым кошельком, на вещи нужно смотреть более реалистично, однако с альфонсом это достаточно сложно, так как он все время пытается усыпить внимание жертвы.

«Признаки альфонса: очень часто он говорит, что деньги – это не главное в жизни. Его главная цель – произвести впечатление, он тщательно следит за собой, любит стильную одежду и хорошие аксессуары. Говорит чересчур много комплиментов», – напомнила Миллер.

Такой мужчина будет с радостью принимать от любимой подарки и при этом сам не будет ей ничего дарить. Кроме того, альфонс уверен, что он слишком хорош, чтобы работать, а женщина должна его содержать и любить.