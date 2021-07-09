Как вернуть секс после рождения ребенка

«Замужем уже пять лет. Недавно появился ребенок, и теперь интим полностью исчез из нашей жизни. Раньше муж называл меня ласково «котик», «зайчик», «любимая», а теперь только «мамка». Никакого намека на сексуальное возбуждение. Прошло уже полгода после рождения малыша, а он ко мне так и не притронулся.

Фото: Depositphotos Depositphotos

Пыталась сама пристать, но он говорит «не могу, в квартире ребенок». Я уже отчаялась совсем и бросила все попытки Но неужели с появлением детей про секс можно забыть?»

Елена, г. Курган

– Здравствуйте, Елена! Рождение ребенка – это всегда кризисный момент для пары. Жить по-старому уже нельзя, а как по-новому, никто не знает. Но ждать, что всё наладится само собой, не выход. Сейчас в вас много обиды и ожидания действий с его стороны. Но лучше начать эти действия самой – вот только не с приставаний, а с разговора. Выберите время и спросите напрямую, что происходит между вами.

Возможно, ваш муж очень сознательно и ответственно подходит к появлению малыша в доме. Сейчас вы для него в первую очередь мать, а не жена. Тем более, если вы посвящаете всё время ребенку. И видит он вас чаще в домашней одежде и с младенцем на руках. Попробуйте сначала помочь снова увидеть в вас ту, кем вы были все эти годы брака – любимую жену. Для этого старайтесь находить время для двоих.

Отдайте на два часа раз или два в неделю малыша бабушке или пригласите няню, сами же отправьтесь с супругом в романтическое место – в кафе, кино или же просто прогуляйтесь по городу. И уже после такой прогулки можно начинать разговор, только не давите на него упреками или претензиями. Пусть это будут легкий флирт, эротические сообщения.