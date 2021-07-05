Оральный секс: как сделать идеальный минет и кунилингус

Оральный секс не принято обсуждать, хотя каждый желает его попробовать. Однако, пока женщины изучают техники минета, мужчины до сих пор считают кунилингус чем-то постыдным. В новой серии подкаста мы стараемся решить эти проблемы и помочь разобраться со сложными чувствами.

В умах большинства секс очень ограничен, при этом существует такое множество техник, что голова кругом. Только в этой серии мы обсудили минет, кунилингус, анилингс, золотой дождь и другие сексуальные практики. Так что присаживайтесь поудобнее и приступайте к прослушиваю серии 5 (можно с блокнотом).

В гостях у меня Елена Рыдкина – семейный секс-консультант и бывший социолог. Лена рассказала не только как практически подойти к той или иной секс-практике, но и как психологически подготовить себя к очередному рывку в интимной жизни.

Таймкод:

1.00 – Варианты орального секса

2.04 – Пурпурная дымка – это

3.20 – Секс как сбор конструктора

6.00 – Как обсуждать оральный секс

10.43 – Неловкость в сексе – ок?

14.00 – Что не так с куни в России

19.07 – Страшные выделения, которых все боятся

23.50 – Как сделать классный куни: делимся советами

35.13 – Как настроиться на оральный секс

37.10 – Золотой дождь!!!

39.22 – Шикарный секс – результат подготовки

41.38 – Техники минета

46.11 – Глубокая глотка – стОит или нет?

50.49 – Рвотный рефлекс и вкусы спермы

53.18 – Что делать, если не хочешь оральный секс

58.11 – Анилингус и чайный пакетик

В подкасте участвовали:

Над подкастом работали:

автор и ведущая — Даша Краснова

монтаж и джингл — Глеб Домбровский