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Оральный секс: как сделать идеальный минет и кунилингус

Рамблер
27 минут назад
Оральный секс не принято обсуждать, хотя каждый желает его попробовать. Однако, пока женщины изучают техники минета, мужчины до сих пор считают кунилингус чем-то постыдным. В новой серии подкаста мы стараемся решить эти проблемы и помочь разобраться со сложными чувствами.
В умах большинства секс очень ограничен, при этом существует такое множество техник, что голова кругом. Только в этой серии мы обсудили минет, кунилингус, анилингс, золотой дождь и другие сексуальные практики. Так что присаживайтесь поудобнее и приступайте к прослушиваю серии 5 (можно с блокнотом).
В гостях у меня Елена Рыдкина – семейный секс-консультант и бывший социолог. Лена рассказала не только как практически подойти к той или иной секс-практике, но и как психологически подготовить себя к очередному рывку в интимной жизни.
Таймкод:
1.00 – Варианты орального секса
2.04 – Пурпурная дымка – это
3.20 – Секс как сбор конструктора
6.00 – Как обсуждать оральный секс
10.43 – Неловкость в сексе – ок?
14.00 – Что не так с куни в России
19.07 – Страшные выделения, которых все боятся
23.50 – Как сделать классный куни: делимся советами
35.13 – Как настроиться на оральный секс
37.10 – Золотой дождь!!!
39.22 – Шикарный секс – результат подготовки
41.38 – Техники минета
46.11 – Глубокая глотка – стОит или нет?
50.49 – Рвотный рефлекс и вкусы спермы
53.18 – Что делать, если не хочешь оральный секс
58.11 – Анилингус и чайный пакетик
В подкасте участвовали:
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Над подкастом работали:
автор и ведущая — Даша Краснова
монтаж и джингл — Глеб Домбровский
обложка — Мария Толстова и Лена Сидорова
Любовь,Видео,Google,Apple,
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