Женщины, жизнь которых наладилась после измены

Узнать об измене второй половинки – ужасно больно. Особенно тяжело, когда это происходит внезапно и неожиданно. Но для этих девушек измена их мужчин стала трамплином к новой, лучшей жизни. Они находили упаковки от презервативов, получали обнаженные фотки своих бойфрендов и раскрывали наглую ложь, но сейчас благодарны судьбе за эти горькие открытия.

Узнайте, почему эти женщины рады измене своих бывших, из нашего материала.

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Три женщины откровенно рассказали о том, при каких странных обстоятельствах узнали, что их возлюбленные ходят налево.

37-летняя Биба Таня из Ланкашира нашла упаковку от презервативов в своих лосинах для йоги. Она прилипла к одежде, когда девушка тренировалась дома у своего парня. Таня встречалась с ним восемь месяцев и была уверена, что в случае чего учует измену за километр. Когда девушка гневно сунула под нос любимому гнусную улику, он покраснел и стал сбивчиво оправдываться.

После этого разъяренная женщина обнаружила еще несколько следов чужой женщины: пятна от косметики на полотенце и звонки неизвестного абонента в телефоне.

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Сейчас миссис Биба очень счастлива в браке с 59-летним инженером Кевином и рада, что когда-то обнаружила судьбоносную упаковку от презервативов. Измена принесла ей семейное счастье и преобразила жизнь – все к лучшему.

22-летняя парикмахер Деми-Луиз Бэйли из Эссекса узнала об измене возлюбленного, когда лечила его от гриппа. Девушка вышла из дома за его любимым китайским супом и неожиданно получила пикантное фото больного, на котором он обнаженный возлежал на ее простынях.

На тот момент парень уже сделал ей предложение, и они планировали свадьбу. Горячее фото было отправлено с неизвестного номера. Как выяснилось, это сделала любовница ее жениха, с которой тот тайно встречался в течение двух месяцев.

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Решительная девушка не стала лить слезы: она попросила повара добавить в супчик для изменщика двойную порцию перца чили, а придя домой вылила горячий бульон прямо на бывшего. После этого случая Деми встретила настоящую любовь и сожалеет лишь о том, что тогда испортила супом простыни.

22-летняя Джессика Догерти из Северной Ирландии раскрыла правду об измене благодаря приложению для вызова такси и шерсти бездомной собаки. Друзья называют ее «инспектором Догерти» за умение распутывать любовные хитросплетения.

Девушка встречалась с изменщиком два года назад. Он был настоящим маменькиным сынком и постоянно созванивался или переписывался с родительницей. Однажды вечером парень попросил Джессику заказать ему такси через мобильное приложение на ее телефоне, сказав, что поедет к маме, которой нужна его помощь. Мисс Догерти вызвала такси, не задавая лишних вопросов, но проверив в приложении адрес, по которому водитель доставил ее парня, поняла, что тот отправился вовсе не к матери.

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Рассмотрев повнимательнее местоположение дома на Google Maps, Джессика поняла, что ее любимый отправился к девушке из их компании, которая уже давно положила на него глаз. Обманутая Догерти решила не пороть горячку и действовать хладнокровно.

Очередную улику девушка обнаружила, когда изменщик явился к ней на следующее утро. Вся его куртка была покрыта белой собачьей шерстью. У матери предателя собаки не было, а вот у так называемой подруги был белый пес, фото которого та регулярно выкладывала в Инстаграм. Парень пытался оправдаться, сказав, что это волосы его дедушки, но Джессика предоставила ему остальные доказательства и выставила за дверь предварительно собранные сумки с его вещами.

Сейчас к ней обещаются за помощью знакомые, которые сомневаются в верности своих возлюбленных. Джессика уже разоблачила пятерых коварных изменщиков и продолжает помогать выводить предателей на чистую воду.