«Хотела посмотреть человеку в глаза»: экс-жена Меладзе — о Джанабаевой

Он (Борис Корчевников. — NEWS.ru) с таким удовольствием все эти подробности смакует. Я не поменяю своего мнения. Понимаю, что работа такая, но он явно делает это с кайфом, — отметил Меладзе.

Собчак поинтересовалась у музыканта, от кого, по его мнению, необходимо оградить подрастающее поколение. Он назвал именно Корчевникова, а не, например, блогера Даню Милохина.

Тот же Милохин повзрослеет, изменится и будет достойным человеком. А Корчевников уже вырос, — резюмировал Меладзе.

Гостями шоу Корчевникова «Судьба человека» на «России 1» стали экс-супруга Меладзе Ирина и исполнительница Ани Лорак. Последняя вызвала скандал, рассказав об отношениях с братом продюсера — Константином Меладзе . Нашумевшее заявление Валерий Меладзе также прокомментировал в беседе с Собчак.

Он заявил, что его брат Константин уважительно относится к женщинам. А скандалы возникают из-за того, что некоторые дамы пытаются пиариться на нём. Певец подчеркнул готовность всегда и во всём поддерживать родственника и отметил, что даёт «голову на отсечение»: никакого харассмента «быть не могло».