5 ошибок в отношениях с мужем, которые загубят брак

8 июля россияне отмечают День семьи, любви и верности, приуроченный к православному дню памяти святых князя Петра и его жены Февронии.

В эту дату мы хотим поговорить об отношениях между мужем и женой, а именно – предостеречь женщин от совершения популярных ошибок. Надеемся, личный опыт психолога, мамы и жены поможет вам укрепить вашу взаимную любовь и сохранить в своем доме взаимопонимание.

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Об ошибках в отношениях с мужем на примере своего опыта (он касается каждой женщины!) рассказала семейный психолог и мама троих сыновей Вика Дмитриева (@vikadmitrieva) .

Я пыталась его изменить

Даже в мелочах – когда мы начинали жить вместе, мне ужасно мешал его храп . Я заставляла его надевать ночью специальную каппу, брызгать в гортань спрей, обследоваться у врачей, делать операцию.

Конечно, он это все делал через раз, забывая, потому что его храп мешает НЕ ЕМУ, а мне. В итоге я забила на попытки его изменить и купила беруши. А потом и вовсе привыкла. Больше ничего в нем не меняю – и дело далеко не в храпе.

Я путала роли мамы и жены

Брала на себя ответственность за все, контролировала все.В примере с храпом. Сначала я брала ответственность за его храп на себя, мол «Я же забочусь о твоем здоровье!».

Но в итоге я взяла на себя ответственность только за свой сон, а его здоровье оставила на его совести.

Взрослый мужчина сам может об этом заботиться.

Я думала, что он «почувствует», «угадает», «поймет»

За это получала весьма странные подарки, непонятное поведение и неоправданные ожидания. Потом я стала писать четкие вишлисты, говорить прямо, чего хочу и чего не хочу, предупреждать, когда у меня ПМС , объяснять, чего от меня ожидать, а чего я ожидаю от него.

И – о чудо! – настало полное взаимопонимание!

Оказывается, нужно было не играть в ясновидящих, а ГОВОРИТЬ РТОМ!

Я считала, что жена должна «всегда хотеть, всегда давать»

Из-за этого иногда буквально заставляла себя, иначе ведь «пойдет налево». Это не улучшало интимные отношения, а ухудшало!

Чувство вины, смущение, стыд с моей стороны и непонимание ситуации с его... Стоило проработать эту тему с психологом, подробно разобрать все с мужем (снова про пункт ГОВОРИТЬ РТОМ) – и чувство вины ушло!

А с ним пришла такая СВОБОДА в этом плане, которая только добавила огня.

Ведь есть разница между «должна» и «не должна, но хочу».

Я соревновалась с мужем, кто больше устал