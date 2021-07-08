Психолог рассказала, как понять, что мужа приворожили

Если поведение любимого мужчины резко изменилось, он перестал делиться своими мыслями, переживаниями, стал избегать прикосновений, а в адрес супруги стали все чаще сыпаться критические и язвительные замечания, то это повод проверить мужа на приворот. Об этом «Вечерней Москве» рассказала психолог, эзотерик Маргарита Аристархова.

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— Здесь ключевое слово «резко». Если же эти события нарастали постепенно, стоит подумать, что в ваших отношениях что-то не так, нужно внести изменения, чтобы сохранить дружную семью и любящего мужа. Это самая распространенная проблема на приеме у психолога. Своего мужчину надо оберегать от «угонщиц». Они знают, как привлечь вашего уставшего мужа, дать ему необходимую ласку, заботу и внимание. В ход идут и психологические, и бытовые, и магические способы, — пояснила собеседница «ВМ».