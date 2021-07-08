На те же грабли: почему мы возвращаемся к бывшим?

Мы уже несколько месяцев наблюдаем за каким-то бумом на возвращение к экс-возлюбленным. Гуф и Айза устроили в соцсетях целый спектакль со слезами и оскорблениями, Бен Аффлек и Джей Ло как ни в чем не бывало воркуют спустя почти 20 лет, Хлои Кардашьян и Тристан Томпсон то и дело расходятся, а потом снова мирятся, а Селена Гомес периодически приземляется на запасной аэродром в виде кого-нибудь из бывших – Андреа Иерволино например.

Фото: Peopletalk Peopletalk

Что же тянет людей, как магнитом, туда, где от чаши остались лишь осколки?

Видео дня

Созависимость

Сильные чувства к партнеру после расставания и постоянная душевная боль заставляют вернуться и снова окунуться с головой в предыдущие отношения. Кажется, что там мы обретем спасение и счастье. Но увы, практика показывает, что так не происходит. Мы приумножаем то, что уже есть внутри нас. Боль рождает еще большую боль, страдания – еще большие страдания. И выход только один – искоренить созависимость и только после этого выстраивать отношения.

На горизонте нет никого лучше

Расстались, но более перспективного партнера не нашли. Как в песне «Бандерос»: «Искал по Интернету, но не нашел тебе замену». Хочу «мерседес», но не могу пока себе позволить и езжу на «жигулях». Нужно понимать, что в таком случае это временные отношения, просто «перевалочный пункт». Каждый прекрасно знает, что до «мерседеса» нужно дорасти и проделать колоссальную работу над собой, а «жигули» – замена лишь на время. И лучше эту работу над собой делать совместно с соответствующими специалистами.

Нет времени и желания строить новые отношения

А любви хочется именно сейчас, даже если она иллюзорная. Это как пластырь на время. Раной является нестерпимое желание отношений, а пластырем – отношения с бывшими. В таком случае можно получить непродолжительное облегчение, а с той или иной болью придется разбираться отдельно с психотерапевтом.

Холодный расчет и корыстные намерения

Вариантов здесь может быть много: деньги, секс, пиар или обретение выгодных знакомств. Неплохой вариант, но только для взаимовыгодного сотрудничества, личного счастья здесь, как правило, нет.

Чувство собственной неполноценности, обесценивание себя

Хочется быть нужным хотя бы бывшим. Но после начала отношений мы становимся снова на те же грабли, ибо сталкиваемся с соответствующим к себе отношением. Схема простая. Обесцениваем себя – получаем обесценивание от окружающих. Прежде чем выстраивать отношения, необходимо поставить на место свою самооценку, иначе, кроме слез, они ничего принести не смогут.

Стремление к душевному садомазохизму

Любимый вариант для отношений «тиран – жертва». В этом случае люди помнят, что было ранее в отношениях и к чему это привело. И снова ныряют в бассейн с акулами. А акулы и рады стараться, добро пожаловать! В таких ситуациях оба партнера нуждаются в помощи психотерапевта, а в отдельных случаях даже врача-психиатра.

Необходимость в исцелении внутренних травм

Мир – это наше зеркало, и люди, которые находятся у нас в окружении, особенно партнеры, отражают те ситуации, блоки, несовершенства, от которых нам нужно избавиться. И мы неосознанно возвращаемся к бывшим, чтобы проработать те самые внутренние травмы. Но то же самое можно сделать более экологично, на приеме у психотерапевта.

Счастливое будущее с новыми бывшими

Редко, но случается. Люди расстаются, развиваются во всех направлениях, набирают отдельно друг от друга опыт, меняют мировоззрение, у них происходит переоценка ценностей, проработка внутренних травм. И только после этого они готовы строить качественные отношения друг с другом. В этом случае воссоединение бывших является одним из лучших вариантов построения здоровых отношений и счастливой семьи.