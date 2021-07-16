Сексологи определили вопрос, который надо задать партнеру

Сексологи выяснили ключевой вопрос, который надо задать партнеру, чтобы сделать ночь любви идеальной. Оказывается, спросить надо всего-то: «Тебе это нравится?». И если он ответит откровенно — это позволит понять настроение и желания избранника или избранницы. Однако именно этот вопрос чаще всего и боятся задать. Во многом потому, что не готовы к честному ответу.

Признание, что ласки могут быть неприятными для партнера – может стать большим ударом по самолюбию. К тому же некоторые люди думают, что любимый человек интуитивно знает их сексуальные желания, однако это редко возможно.

Если же степень доверия в паре высокая, то, скорее всего, на этот вопрос будет честный ответ, которого не стоит его бояться, а только сделать выводы – это приведет к более глубокой связи и лучшему общению в других сферах жизни.