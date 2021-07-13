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Мужчина втайне от жены назвал дочь в честь любовницы

Lenta.ru
8 часов назад
Пользовательница TikTok из американского штата Кентукки рассказала, что отец втайне от матери назвал ее в честь любовницы. Об этом сообщает издание Daily Mirror со ссылкой на аккаунт девушки в соцсети.
Мужчина втайне от жены назвал дочь в честь любовницы
Фото: UnsplashUnsplash
По словам американки, ее родители договорились, что если у них родится девочка, то имя придумает отец, а если мальчик — мать назовет его в честь своего родственника. Поскольку у пары родилась дочь, отец решил воспользоваться своим правом выбрать имя ребенку. Он назвал ее Кристиной и быстро оформил все необходимые документы, пока его жена приходила в себя после кесарева сечения.
Когда женщина оправилась после операции, она узнала имя дочери. Оно нравилось ей до тех пор, пока она не выяснила причину такого выбора. Оказалось, что у отца девочки был роман с женщиной по имени Кристина, и в связи с этим он решил так назвать дочь. Таким образом, он надеялся скрыть любовницу от жены: в том случае, если бы он по ошибке произнес ее имя, то все бы подумали, что речь идет о ребенке.
«Мне кажется, что у большинства людей, названных в честь кого-то, есть какая-то милая история, или они названы в честь кого-то особенного... Но это не про меня», — сказала девушка.
Ранее сообщалось, что женщина устроила фальшивые похороны бывшему возлюбленному ради обмана его любовницы. Таким образом, новая пассия писала ему сообщения и не понимала, почему тот не отвечает.
Любовь,
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