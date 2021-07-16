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Cексолог объяснила, как QR-коды влияют на фантазию

Вечерняя Москва
54 минуты назад
Из-за того что власти Москвы в ресторанах и кафе ввели QR-коды на входе, влюбленным сложнее устраивать свидания. Из-за этого мужчины могут стать пассивнее в своих идеях, а девушкам просто придется взять инициативу в свои руки. Об этом «ВМ» рассказала сексолог Ольга Кетоева.
Cексолог объяснила, как QR-коды влияют на фантазию
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
— Боюсь, что QR-коды понижают уровень фантазии. Потому что люди в период пандемии просто становятся озлобленными, друг друга не любят. Мне кажется, что даже из-за этого теряется весь романтизм. Ведь придумывать ничего не хочется. Мы живем в XXI веке, где все есть. А тут получается, что мужчина вроде готов пригласить даму в ресторан, но их могут не пустить, если нет QR-кодов. Я думаю, что даже где-то эту инициативу возьмут на себя женщины. Они — народ творческий, романтичный и будут опять все делать за мужчин, придумывать альтернативы, — сказала сексолог.
Как добавила Кетоева, в данных обстоятельствах при знакомстве, если у кого-то из влюбленных нет QR-кода, вместо ресторана мужчина может пригласить девушку на первое свидание домой. Несмотря на то что подтекст такого предложения понятен (доступ в ресторан же закрыт), собеседница «ВМ» посоветовала не соглашаться на подобное, если дама не готова к интимному завершению вечера. В таком случае лучше выбрать альтернативу: летнюю веранду, прогулку в парке, пикник или пляж, заключила сексолог.
Любовь,Правительство Москвы,
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