Cексолог объяснила, как QR-коды влияют на фантазию

Как добавила Кетоева, в данных обстоятельствах при знакомстве, если у кого-то из влюбленных нет QR-кода, вместо ресторана мужчина может пригласить девушку на первое свидание домой. Несмотря на то что подтекст такого предложения понятен (доступ в ресторан же закрыт), собеседница «ВМ» посоветовала не соглашаться на подобное, если дама не готова к интимному завершению вечера. В таком случае лучше выбрать альтернативу: летнюю веранду, прогулку в парке, пикник или пляж, заключила сексолог.