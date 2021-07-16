Cексолог объяснила, как QR-коды влияют на фантазию

— Боюсь, что QR-коды понижают уровень фантазии. Потому что люди в период пандемии просто становятся озлобленными, друг друга не любят. Мне кажется, что даже из-за этого теряется весь романтизм. Ведь придумывать ничего не хочется. Мы живем в XXI веке, где все есть. А тут получается, что мужчина вроде готов пригласить даму в ресторан, но их могут не пустить, если нет QR-кодов. Я думаю, что даже где-то эту инициативу возьмут на себя женщины. Они — народ творческий, романтичный и будут опять все делать за мужчин, придумывать альтернативы, — сказала сексолог.