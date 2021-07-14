Как QR-коды влияют на свидания — мнение сексолога

Если еще весной 2020 года влюбленные не могли встретиться из-за самоизоляции, то сейчас проблем со встречами нет — вот только в Москве и многих других городах нужны QR-коды для похода в общественные места. Привиты от коронавируса пока не все, и свидание не всегда можно устроить в ресторане или кафе.
— пояснила специалист. Плохого в этом ничего нет, особенно если девушка готова к физической близости на первом свидании, к которой легко перейти, оставаясь тет-а-тет у кого-нибудь дома. Однако тем, кому такой расклад не подходит, придется самим придумывать альтернативу. По словам Кетоевой, такой альтернативой может стать прогулка по парку, пикник или купание на пляже.