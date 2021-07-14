Как QR-коды влияют на свидания — мнение сексолога

Культура свиданий радикально изменилась с начала пандемии коронавируса.

Если еще весной 2020 года влюбленные не могли встретиться из-за самоизоляции, то сейчас проблем со встречами нет — вот только в Москве и многих других городах нужны QR-коды для похода в общественные места. Привиты от коронавируса пока не все, и свидание не всегда можно устроить в ресторане или кафе.

Поэтому в качестве альтернативы мужчины нередко приглашают избранниц на свою территорию, рассказала в беседе с «Вечерней Москвой » сексолог Ольга Кетоева. Она предупредила: женщины от мужчин отличаются романтизмом.

Мы настраиваемся на одно, а для мужчины все равно вечер должен закончиться сексом,

— пояснила специалист. Плохого в этом ничего нет, особенно если девушка готова к физической близости на первом свидании, к которой легко перейти, оставаясь тет-а-тет у кого-нибудь дома. Однако тем, кому такой расклад не подходит, придется самим придумывать альтернативу. По словам Кетоевой, такой альтернативой может стать прогулка по парку, пикник или купание на пляже.

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