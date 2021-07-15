Две пары близнецов влюбились друг в друга

Сестры-близнецы из американского штата Орегон познакомились с братьями-близнецами, влюбились и поселились все вместе. Их историю рассказывает Daily Mail.

Фото: страница Lucas Sealby в Facebook страница Lucas Sealby в Facebook

25-летние Венесса (Venessa) и Керисса д'Арпино (Kerissa D'Arpino) познакомились с 29-летними Лукасом (Lucas) и Джейкобом Силби (Jacob Sealby) в июне прошлого года.

Первыми познакомились Венесса и Лукас. Девушке, работающей персональным тренером, о второй паре близнецов рассказала знакомая медсестра, которая лечила Лукаса. Позже молодые люди связались и решили устроить двойное свидание. После первой встречи стало ясно, что Венесса и Лукас влюбились с первого взгляда, так же, как Керисса и Джейкоб.

Через три месяца после первого свидания пары близнецов решили съехаться и жить вчетвером. Они часто гуляют вместе, что вызывает забавные ситуации.

«Иногда прохожие останавливают нас на улице, и говорят, что подумали, будто у них в глазах двоится», — смеется Венесса.

Несмотря на близкую дружбу и совместное проживание, молодые люди не собираются устраивать одну свадьбу на четверых, на которой настаивают их родные. Они уверены, что две свадьбы лучше, чем одна.