«Выглядит ущербно»: бывшая жена Меладзе публично прошлась по Джанабаевой

Валерий Меладзе прожил со своей первой супругой Ириной 25 лет. Последние восемь лет брака были формальными - певец жил с другой семьей, так что развод стал для женщины облегчением, однако, обида осталась.

Фото: Лариса Кудрявцева / Экспресс газета Лариса Кудрявцева / Экспресс газета

Недавно Ирина Меладзе снова появилась в программе «Судьба человека» на телеканале "Россия 1" и в очередной раз вернулась к обсуждению разлучницы. Об Альбине Джанабаевой в эфире она отозвалась спокойно, хоть и нелестно.

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"Ну есть она и есть в этом мире. Я с ее именем не засыпаю. Она мне жить не мешает. Есть такие люди. Они умеют жить без каких-либо правил. Дикой ненависти у меня к ней нет", - рассказала Ирина.

Джанабаева наверняка эти слова заметила и решила ответить. Вскоре на ее личной странице в «Инстаграме» появился пост, в котором певица решила порассуждать о любви, совести и взглядах на жизнь.

"Любовь и совесть правят миром! Мы не всегда это замечаем, как не замечаем воздуха, которым дышим. Но испытываем удушье, когда свежего воздуха нам не хватает Это не просто метафора, это — жизнь. Нелюбовь и неуважение методично и планомерно разрушают даже самого крепкого. И да, конечно, жизнь расставляет все по местам. А каким воздухом дышать — мы выбираем сами!", - написала Альбина.

Экс-супруга Меладзе в долгу не осталась. На откровенный разговор с разлучницей, которая когда-то увела у нее мужа, Ирина не пошла - снова воспользовалась «Инстаграмом». Она попыталась объяснить знаменитости значение слов «совесть» и «стыд».

"Совесть, стыд, сознание, нравственность. Эти слова определенным образом связаны. <...> Но как понять, в какой степени развита совесть у того или иного человека? Так вот, мерилом совести является стыд. На Руси про бессовестного человека всегда говорили: «ни стыда ни совести». Совесть — это дар Божий, и голос ее может со временем затихать, если человек не стремится жить созвучно истине. При этом человек выглядит ущербно, так как в голове гоголь-моголь, и руководят им инстинкты. Вывод: друзья, следим за собой, дабы не смешить окружающих", - намекнула Ирина Ивановна.