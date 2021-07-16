Почему после секса на глаза наворачиваются слезы

Секс избавляет от головной боли, преждевременного старения и даже помогает снизить риск развития депрессии. Но ученые выяснили, что 46% женщин и около 40% мужчин могут испытывать чувство грусти , подавленности и даже желание заплакать после полового акта. Рассказываем, чем вызваны эти эмоции и надо ли бить тревогу.

На волне гормонов

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Ученые называют это состояние посткоитальной дисфорией. Два австралийских исследования 2015 и 2018 годов выявили, что с ней сталкивается около 40% всех мужчин и женщин, участвовавших в исследовании независимо от возраста, пола и сексуальной ориентации.

Посткоитальная дисфория вместо приятной легкости и спокойствия после секса окутывает человека чувством вины, тоской, одиночеством. Эти ощущения вызывают беспокойство и заставляют думать, что в организме или в отношениях что-то сломалось, однако ученые успокаивают: довольно часто это состояние может быть спровоцировано скачком гормонов удовольствия и привязанности.

Во время секса организм получает повышенную дозу половых гормонов (тестостерон), гормонов привязанности (окситоцин, дофамин), а после полового акта их концентрация в крови снижается. Это может вызвать синдром отмены , для которого чувство тревоги и дискомфорта — довольно частые реакции. Возможно, партнеры слишком долго не были вместе или, наоборот, совсем недавно взяли паузу в интимной жизни.

Поводы для грусти

Порой повод для подавленного состояния лежит в плоскости психологии и эмоций. Тема секса все еще окружена довольно плотным облаком негативных ассоциаций и иногда они пробиваются в личную жизнь пары. Вот несколько причин, которые могут вызвать посткоитальную дисфорию:

Недовольство собой

Многие хотят во время секса выглядеть, как герои с обложек эротических романов: когда ракурс идеальный, фигура правильная, взгляд осмысленный и загадочный, а волосы лежат, как после салона. Но добавит ли это положительных эмоций? Скорее, попытки поддерживать идеальный облик во время секса будут только отвлекать и приводить к еще большему раздражению и усталости.

Чувство вины

Причины могут быть разные: возможно, вы не были достаточно заинтересованы в сексе, но не хотели отказывать партнеру, или хотели бы, чтобы секс произошел в другом месте, при других обстоятельствах и с другим партнером.

Проблемы в отношениях

Когда в отношениях неспокойно, секс может превратиться в отчаянную попытку укрепить разрушающуюся связь, ощутить близость с партнером . Но гормональный клей не всегда работает безотказно, проблемы имеют накопительный эффект, и если их не решать, то чудодейственный оргазм или примирительный секс не сработает.

Неуверенность в партнере

«А ему/ей действительно нравится, или он/а притворяется?» Неуверенность в партнере и поиск подвоха превращают секс в «Обмани меня» и также отвлекает от удовольствия.

Травма

Связанные с сексом травмы могут также стать причиной подавленного состояния, когда человек ощущал нарушение собственных границ. Это сильный эмоциональный опыт, который может переноситься на следующие интимные отношения. Такая проблема часто требует помощи специалиста.