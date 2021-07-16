Возможна ли дружба между мужчиной и женщиной

Люди встречаются, люди влюбляются, женятся... Новые социологические исследования указывают на то, что слова старой песни не совсем верны. Ученые утверждают: большинство пар начинает отношения с дружбы. «Рамблер» делится подробностями.

Исследование, проведенное канадскими учеными, показало, что большинство романтических отношений начинаются с дружбы. Результаты опубликованы в научном журнале Social Psychological and Personality Science.

Ученые проанализировали данные 1897 участников (1013 взрослых в США и Канаде и 884 студентов-психологов), ранее участвовавших в лабораторных исследованиях. Большинство из них имеет высшее образование, а часть данных собирали до бума онлайн-приложений.

Две трети сообщили, что их нынешние или недавние отношения начались с дружбы. Особенно этот показатель высок среди 20-летних и представителей ЛГБТ — около 85%.

Руководительница исследования, профессор психологии Университета Виктории в Канаде Дану Энтони Стинсон комментирует результаты:

«Наше исследование показывает, что границы между дружбой и романтикой размыты. Это заставляет пересмотреть наши предположения о том, из чего складывается хорошая дружба, но также — что делает романтические отношения успешными» .

В среднем студенты дружили от одного до двух лет, прежде чем начинали встречаться. Почти все сообщили, что не заводили дружбу с нынешним партнером с намерением перевести ее во что-то большее.

Респонденты заявили, что дружба — наиболее предпочтительный вариант начала романтических отношений по сравнению с онлайн-свиданиями или поиском пары на вечеринке.

Ученые также проанализировали предыдущие исследования в схожей области. Было обнаружено, что только 8% работ рассматривали романы, которые развиваются между друзьями. 74% всех исследований концентрировались на романтической искре между незнакомцами.