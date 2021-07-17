Брат и сестра: пары, которые очень похожи друг на друга

Говорят, что люди в парах со временем становятся похожи на другу друга. Глядя на некоторых людей, кажется, что они брат и сестра, а не возлюбленные. Ученые проводили исследования, в которых изучали, почему близкие люди спустя годы вместе приобретают общие черты лица. Считается, что они бессознательно имитируют мимику и эмоции своих партнеров, из-за чего у них появляются одинаковые морщины и контур лица. Но как быть с только познакомившимися молодыми людьми? Случайность или судьба?