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Брат и сестра: пары, которые очень похожи друг на друга

Полина Алферова
2 часа назад
Говорят, что люди в парах со временем становятся похожи на другу друга. Глядя на некоторых людей, кажется, что они брат и сестра, а не возлюбленные. Ученые проводили исследования, в которых изучали, почему близкие люди спустя годы вместе приобретают общие черты лица. Считается, что они бессознательно имитируют мимику и эмоции своих партнеров, из-за чего у них появляются одинаковые морщины и контур лица. Но как быть с только познакомившимися молодыми людьми? Случайность или судьба?
Говорят, что люди в парах со временем становятся похожи на другу друга.
1/7 Говорят, что люди в парах со временем становятся похожи на другу друга.
Фото: @siblingsordating
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Глядя на некоторых людей, кажется, что они брат и сестра, а не возлюбленные.
2/7 Глядя на некоторых людей, кажется, что они брат и сестра, а не возлюбленные.
Фото: @siblingsordating
Считается, что они бессознательно имитируют мимику и эмоции своих партнеров, из-за чего у них появляются одинаковые морщины и контур лица.
3/7 Считается, что они бессознательно имитируют мимику и эмоции своих партнеров, из-за чего у них появляются одинаковые морщины и контур лица.
Фото: @siblingsordating
Но если люди вместе недолго, может, это судьба?
4/7 Но если люди вместе недолго, может, это судьба?
Фото: @siblingsordating
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В Instagram публикуют фотографии очень похожих друг людей и предлагают пользователям угадать, кто из них - родственники, а кто в отношениях.
5/7 В Instagram публикуют фотографии очень похожих друг людей и предлагают пользователям угадать, кто из них - родственники, а кто в отношениях.
Фото: @siblingsordating
Как они друг друга нашли?
6/7 Как они друг друга нашли?
Фото: @siblingsordating
Удивительно, но эти люди тоже пара!
7/7 Удивительно, но эти люди тоже пара!
Фото: @siblingsordating
В Instagram-аккаунте @siblingsordating публикуют фотографии очень похожих друг людей и предлагают пользователям угадать, кто из них - родственники, а кто состоит в отношениях.
"Рамблер" собрал галерею снимков с парами, которые оказались невероятно похожи друг на друга.
Любовь,Фото,
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