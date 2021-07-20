Как секс-игрушки изменили жизнь четырех девушек и пары

Они повсюду: в рекламе, в кино, на полочках в ванной у друзей. По нашей просьбе пять женщин и один мужчина рассказали, как покупка секс -игрушек помогла им в личной жизни или, наоборот, ее осложнила.

Фото: Кадр из фильма "Секс по дружбе" Кадр из фильма "Секс по дружбе"

Ксения, 23

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Свою первую и пока единственную игрушку я покупала сама. Я не знала, что именно мне подойдет, поэтому взяла универсальный вариант — вибратор-«кролик» с вакуумным стимулятором Satisfyer Pro G-Spot Rabbit.

Я пользуюсь им наедине с собой. Была только одна попытка интеграции игрушки в секс с партнером, но вышло все довольно нелепо, да и вибратор внезапно разрядился в середине процесса. Но в будущем все же есть желание интегрировать игрушки в секс — мне кажется, это раскрепощает.

После опыта с мастурбацией у меня поменялось восприятие своего тела, а оргазм стал доступнее на 1000%. Я стала лучше чувствовать себя, понимать, что мне нравится, а что нет. Это точно процесс, не имеющий конечной точки, но я хотя бы начала движение.

У меня давно нет отношений, и порой меня спрашивают, почему я не завожу отношения «тупо для секса». Смеюсь над установкой, что удовольствие можно получить только с мужчиной, — порой его легче и приятнее получить с игрушкой.

Александра, 22

Первую игрушку я купила сама. Постоянный партнер ушел в армию, а я давно мечтала приобрести что-то интересное для секса. И это стало таким поводом наконец-то купить игрушку.

Я взяла «кролика» с вакуумной головкой. Если девушке в целом тяжело достигнуть оргазма, то, думаю, можно смело брать эту игрушку — она довольно универсальна, и с ней можно делать упражнение «мост» для развития вагинального оргазма.

Я пользуюсь игрушкой одна, потому что она создана именно под женскую физиологию. Один раз пользовалась ей с партнером, но ему процесс не очень понравился. Да, вибрация стимулировала эрекцию, но в целом игрушка отвлекала и немного мешала.

Мой опыт показал, что если постоянно мастурбировать только с игрушкой, то можно разучиться получать оргазм от человека. Я так однажды месяц пользовалась только «кроликом», а потом во время секса не смогла получить оргазм с партнером, как раньше. Пришлось возвращать прежнюю чувствительность руками. Поэтому с игрушками важно не переборщить, чтобы потом смочь получать удовольствие и от человека.

Лиза, 22

До использования игрушки, когда у меня был постоянный партнер, во время секса я испытывала неприятные болезненные ощущения. Поскольку партнер был первый и природа одарила его внушительными размерами, я списывала это на непривычность ситуации и недостаточную эластичность моих мышц. Затем мы расстались, и подруга подарила мне первую игрушку — вибратор, который по размерам не уступал партнеру. И благодаря этому девайсу я наконец поняла, что проблема была не в моей физиологии, а скорее в голове — не было подсознательного доверия к человеку, а также в его неумении найти подход в интимной жизни.

Вибратор открыл мне дивный новый мир с вагинальными оргазмами и потрясающим ощущением свободы и любви к собственному телу.

Аня, 26

У меня был довольно специфический опыт с игрушками — сначала я буквально загубила ими свою чувствительность клитора, а затем вернула ее с лихвой.

Первым девайсом у меня был Miss Bi от Fun Factory, и он не подошел по размеру — погружная часть девайса довольно внушительная, и мне было некомфортно. В итоге я стала пользоваться игрушкой для стимуляции клитора, и это оказалось простым и легким способом получить оргазм.

Но вибрация у «кролика» довольно мощная, и вскоре мой клитор потерял всякую чувствительность — ни руки, ни оральный секс удовольствия не приносили. Мне это не понравилось, и я стала узнавать, как можно это исправить.

В итоге я купила клиторальный стимулятор и пользовалась им на довольно низких режимах. В каком-то смысле это было похоже на тренировку — я концентрировалась на своих ощущениях и сознательно не включала высокие режимы. Спустя месяц я впервые получила оргазм от секса с партнером.

Игрушки — это супер, но и к ним нужно подходить с умом.

Катя и Артем

Катя, 23

Первую игрушку мне подарил в шутку друг. До этого не задумывалась о секс-девайсах, но этот «прикол на ДР» открыл мне новый мир. К сожалению, та вещь была плохого качества и быстро сломалась, и после я уже сама купила себе хорошую качественную игрушку — «кролик» Miss Bi, Fun Factory. С ее помощью я стала развивать свою чувственность и открыла новую себя! Но, конечно, самый сногсшибательный опыт — это интеграция игрушки в секс с партнером, хотя она и сделана скорее для сольных игр. Это невероятные ощущения, какая-то другая близость и полное погружение в мир ощущений. И да, игрушка помогла мне понять, что я сама ответственна за свой оргазм.

Артем, 24

Мы часто разговариваем о сексе и мастурбации. Это помогает найти подход друг к другу, улучшает качество интимной жизни, да и, если честно, жизни в целом. Как-то раз Катя рассказала, какой яркий оргазм у нее был с определенной игрушкой, «кроликом». Потом мы много раз пробовали интегрировать игрушку в секс, но стало понятно, что все-таки она не очень для этого подходит. И мы поняли, что если мы подберем что-то парное, то это однозначно улучшит наш секс, и сейчас мы находимся в поиске подходящего парного девайса. Сам процесс поиска уже сближает.