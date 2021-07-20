Айза призналась, что была неверна Гуфу во времена их брака

История любви рэпера Гуфа и блогерши Айзы известна многим. Эта пара когда-то была примером для подражания, однако даже их брак оказался не таким идеальным. В одном из своих интервью Гуф признавался, что изменял экс-супруге. Настала очередь Айзы признаться в своей неверности.

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В 2008 году Алексей Долматов женился на Айзе . Через два года после свадьбы у пары родился первенец, которого назвали необычным именем – Сами.

Неожиданно в сети появились слухи, будто музыкант изменяет своей супруге. Как оказалось, Гуф действительно был неверен Айзе, из-за этого их брак и распался. В 2013 году инстадива ушла от рэпера, а через год они официально развелись.

Айза долго молчала о том, как складывался ее брак с Гуфом. В одном из своих последних интервью она решила рассказать всю правду. Рэперша, которая еще недавно с воодушевлением рассказывала о воссоединении с экс-супругом, заявила, что изменяла Гуфу.

«Я ему изменяла, да. Но я изменяла ему в самые печальные моменты нашей жизни, когда мы уже были на грани развода», — призналась Айза Долматова в YouTube-шоу Басты «Вопрос ребром».

Звезда не стала рассказывать, с кем именно она изменяла Долматову. Затем она и вовсе попыталась перевести эту тему в шутку. Она уточнила, что никогда не была счастлива со своими мужьями: ни с первым, ни со вторым ( Дмитрием Анохиным ). По словам блогерши, она просит от своих возлюбленных не так много, однако не получает и этого.

Напомним, что еще совсем недавно 36-летняя Айза заявила, будто она и Гуф снова вместе. Затем последовала череда разборок между инстадивой и нынешней девушкой рэпера Юлией Королевой . Вскоре после этого музыкант сам вмешался в конфликт и дал понять, что он на самом деле не встречается с Айзой.