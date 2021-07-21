Психолог назвала причину разводов во время пандемии

Наибольшее число пар запустило бракоразводный процесс в России за последние семь лет. С января по май текущего года развод оформили свыше 251 тысячи человек. Соответствующее исследование провела одна из международных аудиторско-консалтинговых сетей.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

По мнению семейного психолога Натальи Панфиловой, большинство семей не выдержало испытания пандемией, когда нужно было перестроить не только рабочие процессы, но и организовать быт и отношения с детьми.

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"COVID-19 сказался на данной статистике. Дело в том, что любое событие, привносящее стресс в семейную жизнь, положительно влияет на то, что в ячейке общества либо сплочаются, либо все ломается",

— объяснила эксперт.

По ее словам, именно так было в годы войны. При этом психолог уточнила, что не все семьи расходились и не все мужья заводили полевых жен.

"Сейчас происходит примерно то же самое. Пандемия стала испытательным сроком, который одни сумели успешно пройти, а другие — нет",

— пояснила Наталья Панфилова.

Она также добавила, что за процесс перестройки быта, как правило, несет ответственность женщина. Однако современный ритм жизни не дает ей возможности уделить этому внимание в полной мере, отмечает ИА «НСН».

Согласно данным аналитического исследования, за первые пять месяцев этого года в России развелись 251,9 тысячи раз. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года количество бракоразводных процессов возросло на 44 процента и стало максимумом за последние семь лет.

Меньший рост показало число заключенных браков – на 30,1 процента. Этот показатель является максимумом за прошедшие три года. Таким образом, 267,5 тысячи пар сыграли свадьбы с января по май.

При этом уточняется, что разрыв между разводами и браками за последнее десятилетие сократился. Если в январе - мае 2012 года свадеб было на 31 процент больше, чем разводов, то в 2021 году – на шесть процентов.