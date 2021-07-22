«С одной бы справились»: пользователи Сети о многоженстве

21 июля 1999 года Руслан Аушев официально узаконил в Ингушетии многоженство (полигинию). Впрочем, уже через год Верховный Суд РФ отменил этот закон, так как он противоречил Семейному кодексу РФ. Однако и до, и после указа Аушева споры о легализации многоженства в России не утихают. Подробности — в статье «Рамблера».

Фото: Кадр из фильма "Белое солнце пустыни" Кадр из фильма "Белое солнце пустыни"

За и против

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Кстати, дискуссия об узаконивании полигинии идет не только в России. Например, шестого июля этого года партия «Келечек-Будущее» в Кыргызстане предложила легализировать в стране многоженство. Об этом пишет «Настоящее время». Сейчас уголовный кодекс Кыргызстана его запрещает, но в реальности встречается очень часто.

С любопытной инициативой выступил актер Александр Береснев , который направил в Госдуму требование разрешить многоженство людям творческих профессий. Об этом сообщил KazanFirst

А вот актриса Асель Аскар в своем аккаунте Instagram заявила, что сейчас в идею многоженства стали вкладывать пошлый смысл.

«Для чего брали вторую, третью или четвёртую жену? Это сейчас всё так опошлилось. Раньше на это шли по нескольким веским причинам. Когда женщина с детьми оставалась без кормильца, так как были войны, и мужчины часто уходили на охоту. Когда в семье умирал старший брат, младший амангерством брал под своё крыло свою сноху, ну или наоборот. А сейчас в многоженстве появилось очень много грязи. Прикрываясь религией, многие стали очернять Святое Писание своими скрытыми похотливыми поступками. С одной бы справились».

Казахская писательница Роза Муканова в эфире программы Niet на телеканале Qazaqstan наоборот поддерживает идею многоженства.

«Женщина в 50 лет уже стареет, надо это признать. Она может и выглядеть молодо, но старость неизбежна. А мужчина в 50 лет будет оставаться молодым. Поэтому и берет молодую жену. Но общество к этому не готово. Потому что все видят во второй жене разлучницу. А на самом деле она должна быть помощницей, соратницей первой жене. И если первой жене станет плохо, она будет ухаживать за мужчиной и за ее детьми. Вот такую цель она должна преследовать. Вот поэтому брали вторую жену. Но в современном обществе нет такой женщины. Да и вообще никто сейчас так не думает», — высказалась она.

Экскурс в историю

Многоженство традиционно было распространено в исламских странах. В Российской империи русские власти предпочитали не вмешиваться в местные обычаи присоединенных среднеазиатских и кавказских территорий, чтобы сохранить лояльность местного населения. Однако для всех остальных социальных групп в России многоженство было запрещено. Советская власть добралась до восточных обычаев только в 1928 году.

Тогда был принят закон о преступлениях, порожденных «пережитками родового быта». Среди них — кровная месть, браки с детьми, похищение невест, калым и многоженство. Правда, конкретно многоженцам в худшем случае грозил год исправительно-трудовых работ или штраф. А заключившие браки до вступления закона в силу никак не преследовались, а их семейный статус не оспаривался. Правда, если речь шла члене партии, то многоженство могло стать поводом для его исключения.

Кадр из фильма "Белое солнце пустыни"

Впрочем, несмотря на все усилия, нельзя сказать, что коммунисты добились существенных результатов в вопросе искоренения многоженства. Хотя духовенство лишилось привилегии заключать браки, мужчины в Средней Азии и частично на Кавказе нашли выход. Первый брак регистрировался в ЗАГСе, остальные совершались с привлечением муллы. Да, юридически последующие жены таковыми не считались, но в глазах местных они были законными спутницами. Такая практика продержалась до самого распада Советского Союза.

А после обретения независимости в республиках Средней Азии такая тенденция только усилилась. При этом в настоящее время в Узбекистане, Казахстане, Кыргызстане и Туркменистане многоженство не легализовано.

А как у них?

Кстати, не во всех мусульманских странах многоженство разрешено официально. Например, в Турции и Тунисе оно запрещено. В Марокко, Пакистане, Иране, Ираке Алжире, Индонезии, Сирии полигиния разрешена с оговорками. В частности, мужчина должен заручиться письменным согласием первой жены и предоставить доказательства финансовой состоятельности. Последнее вполне соответствует нормам шариата, мужчина должен обеспечивать всех своих жен в равной степени, не выделяя ни одну из них.

Кадр из сериала "Клон"

По сообщению BBC , женщины ЮАР, где многоженство разрешено, сделали ответный ход и потребовали узаконить многомужество (полиандрию). Инициатива не встретила большого энтузиазма у мужчин — они озаботились отцовством детей в таких браках.

Однако вопрос полигинии шире только исламской традиции. Например, она была обычной практикой у мормонов. Например, у главы Церкви Иисуса Христа Святых последних дней Бригама Янга было 55 жен и 57 детей.

У лидера секты Зионы Чаны в индийском штате Мизорам было 39 жен и 94 ребенка. Семья давно была местной достопримечательностью и привлекала внимание туристов и журналистов. Знаменитый многоженец умер в начале июля этого года.

Полигиния в современной России

После трансляции в России сериала «Великолепный века» (а еще раньше был бразильский «Клон») некоторые зрительницы заинтересовались не только турецкими традициями, но и гаремным бытом. Правда, романтически настроенные женщины не учитывают тот факт, что многоженство во времена было уделом только очень состоятельных мужчин. Проще говоря, султаны сейчас исчезающий вид. А теоретические многоженцы довольно своеобразно толкуют правило о равном обеспечении всех жен. Для многих это сводится к деньгам на пропитание и то не всегда.

Также многоженством в России интересуются не только мусульмане, но и приверженцы альтернативной истории Руси. Например, писатель Георгий Сидоров в своих книгах и интервью утверждает, что среди древних ариев инициатором многоженства была женщина. Впрочем, эту идею он отстаивает наряду с всемирным заговором рептилоидов.

Кадр из сериала "Великолепный век"

Сообщество «Вторая жена» позиционирует себя как площадку для знакомств хороших женственных женщин и сильных мужественных мужчин. Там же, кстати, утверждается, что многоженство — древняя русская традиция. В сообществе можно найти такие объявления. Орфография и пунктуация авторов сохранены.

Алексей: «Приглашаю в семью второй женой честную, добрую, без религиозных догм девушку. Любящую детей, природу, ведущую здоровый образ жизни. Желающую жить в деревне. Интересующуюся шитьём, культурой, растениями. Желающую жить в счастье и любви За Мужем, рожать и воспитывать детей».

Николай: «Что ищу во второй жене: ищу девушку готовую стать второй, для которой дети будут главной ценностью семьи. Любящую природу, и стремящуюся жить на земле. Желательно знающую рукоделие, но не обязательно. Главное Душа, желание любить, учиться и творить».

Степан: «Какую жену вы ищете: девушку, готовую посвятить себя мужу, семье. Обладающую основными навыками, как женщина. (Я больше не хочу учить основам как приготовить еду, как сделать уборку и т.д. Этим навыкам должны обучить родители). Трудолюбивую, способную создать и поддерживать уют в доме. Высокую от 170, со светлыми глазами».

Олег: «Возьму ещё одну Жену в свою большую семью. Деву, воспитанную Отцом и Матерью в многодетной семье, в нравственности, строгости, чистоте, порядке и труде. Деву у которой есть понимание, что такое быть ЗаМужем, что такое чистота и порядок, что значит служить Мужу и его Роду».

Юрий: «Ещё раз скажу, что ищу 3-ю жену. Молодую. Умную. То есть, способную понять мою гениальность. Если кто-то хочет равных отношений - не теряйте на меня время. Главное в женщине - чтобы она любила своего мужа. При наличии этого - можно простить всё. При отсутствии - это всё не имеет смысла».

И это не единственное сообщество такого рода, встречаются и другие.

В марте 2021 года в СМИ появилась история Наргизы Тлеумбетовой, которая самостоятельно искала в соцсетях вторую жену для своего мужа Сергея. Впрочем, ортодоксальные мусульмане не одобрили такой способ поиска жены и вообще легкомысленное отношение к этому вопросу среди молодежи.

В соцсетях идею многоженства обычно обсуждают с юмором, но встречаются как воодушевленные, так и негодующие комментарии.

Oppa1312: «Знаете, летом меня посещают примерно такие же мысли: как было б хорошо, если б у нас была ещё одна жена! Я в огород - она готовить, она кур ощипывает - я потрошу, я стираю - она гладит. Ну или наоборот. Удобно же! Поделилась этой мыслью с мужем. Он задумался, прикинул фронт мужской работы, и сообщил, что на лето было бы неплохо завести и ещё одного мужа».

Kotenok406: «Лично для меня было бы неприемлемо. Я бы не смогла терпеть ещё одну рядом с моим мужем. Не хочу быть на вторых ролях. Хочу быть единственной. Была в жизни история, когда делила любимого с другой(как выяснилось позже),это очень больно и обидно. Может какие-то женщины так могут жить, но не думаю, что в нашей стране их много».

Rybonyam: «Вы представляете, кто будет иметь более 1 жены? Правильно, чиновники и власть имущие. Потому, что простому смертному нереально содержать в достатке 2 или 3 семьи. А чуть позже вернёмся к боярам и баям. Наши предки это уже проходили... А над всем этим - царь батюшка. Не зря духовенство просит узаконить многожёнство».

Наталья Титова: «Просто женская солидарность. Мы же всё же граждане одной страны. У меня есть тоже семья, муж. Поэтому я очень понимаю, как неприятно, когда какая-то вторая нарисовывается». «Просто женская солидарность. Мы же всё же граждане одной страны. У меня есть тоже семья, муж. Поэтому я очень понимаю, как неприятно, когда какая-то вторая нарисовывается».

Лейла Мальсагова: «Чем больше жен, тем им легче прокормить мужа дармоеда».

Анна Калинина: «Ни одна из этих жен не бывает счастливая, не первая и не вторая. Как собачки меж с собой лают и скандалы каждый день, ненависть к мужу, хотя и живут с ним, но ради детей! Вот чего добиваются наши мужчины». «Ни одна из этих жен не бывает счастливая, не первая и не вторая. Как собачки меж с собой лают и скандалы каждый день, ненависть к мужу, хотя и живут с ним, но ради детей! Вот чего добиваются наши мужчины».

Carpintero: «Для начала, многоженство в чести не только у магометян, но и в христианстве. Если в курсе, то старообрядцы по сей день не против многоженства (не все течения, конечно). А так многоженство тогда нужно, когда мужчины погибают на войне, что бы пополнить население».