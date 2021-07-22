Проверено на себе
Звёзды
Психология
Еда
Счет
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Войти в почту

Прожившие в браке 60 лет супруги раскрыли секрет долгих и счастливых отношений

Lenta.ru
3 часа назад
Супруги из английского города Гримсби, графство Линкольншир, стали самой молодой парой Великобритании, отметившей бриллиантовую свадьбу. В честь годовщины они раскрыли газете Metro секрет долгого и счастливого брака.
Прожившие 60 лет вместе супруги раскрыли секрет брака
Фото: GrimsbyLiveGrimsbyLive
18 июля 77-летний Берт (Bert) и 76-летняя Линн Вуллисс (Lynne Woolliss) отметили 60-ю годовщину свадьбы в окружении детей, внуков и правнуков. Также пара получила поздравительную телеграмму от королевы Великобритании.
Будущие муж и жена познакомились еще в школе, когда Линн было всего 15 лет. Как только девушке исполнилось 16, пара сыграла свадьбу. Празднование было скромным, сразу после регистрации брака молодожены отправились есть дешевое традиционное британское блюдо фиш-энд-чипс.
На момент торжества британка была уже на седьмом месяце беременности. Родители невесты не пришли на свадьбу, поскольку были против союза дочери с Бертом.
По мнению Линн, секрет их долгого и счастливого брака с мужем в том, что они разговаривают, чтобы выяснить желания и потребности друг друга. Если же диалога не происходило, британка выставляла супруга за дверь. Берт добавил, что для радостной семейной жизни важно всем друг с другом делиться, но при этом уметь вовремя промолчать. «Пока вы много смеетесь, все в порядке», — подытожила Линн.
Ранее сообщалось, что прожившие в браке 70 лет супруги из Великобритании раскрыли секрет долгих и счастливых отношений. Супруги не ложатся спать в ссоре и принимают различия в характерах друг друга.
Любовь,газета Metro,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители