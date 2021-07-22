Что означают самые частые сексуальные фантазии

У каждого человека, независимо от пола и семейного положения, есть сексуальные фантазии. Чаще всего объяснить, откуда они взялись и что означают, сами мы не можем, но психологи давно уже знают об этом если не все, то очень и очень многое. Британский психолог Мишель Доэтри написала научную статью, в которой коротко и популярно объяснила происхождение фантазий.

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Секс в общественном месте

Если человека притягивают занятия любовью в местах скопления людей, где легко могут застукать, то это значит, что именно этого он и желает. Доктор Мишель Доэтри считает, что это связано с подавлением части своей натуры в угоду принятым в обществе социальным нормам. Поэтому та самая натура стремится вырваться наружу.

Это не единственное объяснение желания заниматься сексом в общественных местах. Психолог утверждает, что здесь еще могут играть роль мазохистские наклонности человека. Он хочет, чтобы его поймали, унизили, осудили, а может, и наказали.

Секс с двумя женщинами

Если в таких мужских фантазиях фигурируют незнакомые женщины, то их можно объяснить нереализованным желанием доказать свою мужественность. А вот если речь идет о женатом мужчине, а мечтает он о сексе со своей женой и, например, ее подругой, то это говорит об очевидной тяге к новому, неизведанному и одновременно о нежелании терять доверие свой супруги.

Секс с двумя мужчинами

Фрейд считал, что желание оказаться в постели с двумя партнерами происходит из детства, когда ребенок искал защиту и покой в постели своих родителей. У Мишель Доэтри на это явление есть своя точка зрения. Если женщину возбуждает мысль о сексе с двумя парнями, то это может означать, что женщина зависит от общественного мнения и очень скована. Нарушение социальных норм в фантазиях ее возбуждает.

Секс с незнакомцем