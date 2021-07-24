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Исследование: секс с другом — хорошая идея

Flaconиещё 1
4 часа назад

Мы привыкли думать, что романтические отношения между друзьями — это плохая идея. Статистика, в свою очередь, говорит об обратном.

Исследование: секс с другом — хорошая идея
Фото: FlaconFlacon

Канадские исследователи опросили 1900 человек и выяснили, что 68% респондентов начали романтические отношения со своими друзьями. Статистика подтверждает старую теорию: дружба — отличная основа для любви.

Есть одно но. Помните стереотип о парах, которые жалуются на исчезновение страсти в отношениях? Говорят, это происходит, потому что люди со временем становятся не просто любовниками, но и близкими друзьями. Получается, что для партнеров, которые в прошлом дружили, секс может стать препятствием к созданию отношений. Журналистка Трейси Кокс решила проверить эту теорию и опросила пары, в которых друзья стали любовниками.

Кокс выяснила, что в сексе между бывшими друзьями есть большой плюс — они часто обсуждали свои секреты, поэтому отлично знают о предпочтениях друг друга. К тому же другу проще сказать о своих неудобствах, если что-то пойдет не так, а с малознакомым любовником поговорить бывает сложнее.

Из плохих новостей — неловкий секс. Друзья не привыкли прикасаться друг к другу, поэтому их движения могут быть скованными. Беспокойство и страх способны повлиять на страсть, но пары, опрошенные Кокс, уверяют, что неловкость быстро исчезает. Секс между друзьями, которые эмоционально связаны, становится страстным и чувственным.

Кстати, интересно, что многие люди уверяют, что когда отношения с другом переходят на новый уровень, он уже воспринимается ими не как давний знакомый: мол, если вы впервые касаетесь друг друга, то все старое обнуляется.

У отношений между друзьями много плюсов, но не нужно думать, что такие пары никогда не столкнутся с сексуальными проблемами. Стоит справедливо заметить, что они решат их в несколько раз быстрее и спокойнее, чем люди, которые познакомились недавно. Мы ни на что не намекаем, но звучит заманчиво.

Любовь,Красивый секс,
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