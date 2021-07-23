Пэрис Хилтон снова потеряла ребенка

Казалось бы, личная жизнь Пэрис Хилтон наконец наладилась. На протяжении двух лет девушка состоит в отношениях с бизнесменом Картером Реумом. Мужчина сделал богатой наследнице предложение руки и сердца, которое она приняла. Хотя это ничего не значит, Пэрис уже несколько раз принимала предложение выйти замуж, но дело до свадьбы так и не доходило. В этот раз знаменитость в серьез задумалась о продолжении рода и процедуре ЭКО. Однако в сети ходят слухи, что Картер Реум сделал предложение возлюбленной, когда она находилась в положении. А сейчас зарубежные источники передают, что у Пэрис случился выкидыш. Поговаривают, что у женщины это уже четвертая беременность от Картера, которая так трагически заканчивается. Неизвестно забеременела Хилтон естественным путем или с помощью процедуры искусственного оплодотворения. От самой Пэрис никакой информации о беременности и выкидышах пока не поступало. Фото: открытые источники.