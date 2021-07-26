«И хочется, и колется»: какой секс пугает больше всего

В новой серии подкаста "Активное согласие" мы обсудим одну из наиболее острых тем для российского общества. Дело в том, что жители нашей страны безумно боятся анального секса. А людей, которые его практикуют, всячески оскорбляют.
Мужчинам кажется, что анальный секс ставит крест на их мужественности. А для женщин анальный секс — это триггер, который ассоциируется с развратностью и противоестественностью. Мало того, что эта практика требует определенных знаний и подготовки, также вокруг нее витает множество вредных мифов, которые мешают людям получать удовольствие.
Семейный секс-консультант и бывший социолог Елена Рыдкина делится опытом и рассказывает об анальном сексе подробнее. В ходе серии мы вместе придем к ошеломительному выводу о том, что любая практика — это лишь инструмент, который человек может использовать или нет. Но наши сексуальные предпочтения никак не определяют вашу личность, не особо зависит от ориентации, зато частенько находится в зоне «хочется и колется».
Таймкод:
1.11 - Почему анальный секс пугает
3.18 - А почему это приятно?
9.30 - Простата — это мужская точка G
15.20 - Как подготовиться к анальному сексу
22.45 - Как избежать позыва к дефекации
26.00 - Мышечные кольца — препятствия на пути к удовольствию
32.40 - Фистинг и мужской сквирт. Что? Да!
37.26 - Тише едешь, дальше будешь или
39.40 - Секс-чередование или перенос бактерий
43.44 - Носите презервативы! В России эпидемия ВИЧ
47.10 - Болевые ощущения — отстой, проктолог — друг
53.13 - Газовая атака vs упражнения Кегеля
57.39 - Шок-контент: не только гомосексуалы практикуют анальный секс
1.06.55 - Как поговорить с партнёром об анальном сексе
В подкасте участвовали:
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Над подкастом работали:
автор и ведущая — Даша Краснова
монтаж и джингл — Глеб Домбровский
обложка — Мария Толстова и Лена Сидорова