«И хочется, и колется»: какой секс пугает больше всего

В новой серии подкаста "Активное согласие" мы обсудим одну из наиболее острых тем для российского общества. Дело в том, что жители нашей страны безумно боятся анального секса. А людей, которые его практикуют, всячески оскорбляют.

Мужчинам кажется, что анальный секс ставит крест на их мужественности. А для женщин анальный секс — это триггер, который ассоциируется с развратностью и противоестественностью. Мало того, что эта практика требует определенных знаний и подготовки, также вокруг нее витает множество вредных мифов, которые мешают людям получать удовольствие.

Семейный секс-консультант и бывший социолог Елена Рыдкина делится опытом и рассказывает об анальном сексе подробнее. В ходе серии мы вместе придем к ошеломительному выводу о том, что любая практика — это лишь инструмент, который человек может использовать или нет. Но наши сексуальные предпочтения никак не определяют вашу личность, не особо зависит от ориентации, зато частенько находится в зоне «хочется и колется».

Таймкод:

1.11 - Почему анальный секс пугает

3.18 - А почему это приятно?

9.30 - Простата — это мужская точка G

15.20 - Как подготовиться к анальному сексу

22.45 - Как избежать позыва к дефекации

26.00 - Мышечные кольца — препятствия на пути к удовольствию

32.40 - Фистинг и мужской сквирт. Что? Да!

37.26 - Тише едешь, дальше будешь или

39.40 - Секс-чередование или перенос бактерий

43.44 - Носите презервативы! В России эпидемия ВИЧ

47.10 - Болевые ощущения — отстой, проктолог — друг

53.13 - Газовая атака vs упражнения Кегеля

57.39 - Шок-контент: не только гомосексуалы практикуют анальный секс

1.06.55 - Как поговорить с партнёром об анальном сексе

В подкасте участвовали:

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Над подкастом работали:

автор и ведущая — Даша Краснова

монтаж и джингл — Глеб Домбровский