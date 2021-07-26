Три «звоночка», что ваш мужчина может вам изменять

В любых, даже самых крепких отношениях, может наступить испытание изменой, однако далеко не каждая женщина может распознать обман со стороны своего мужчины. И все же это вполне реально. Мы подскажем три момента, на которые стоит обратить внимание, если вы начинаете что-то подозревать.

Он перестает вам доверять

Да, да — не вы, а ваш партнер перестает относиться к вам с доверием. Бывает так, что у пар совместный доступ к почтовому ящику и нет никаких проблем с тем, чтобы использовать телефон второй половинки. Если это ваша ситуация, обратите внимание, если партнер поменять пароли и старается не позволять вам пользоваться его телефоном. Когда мужчина не готов объяснить причину таких перемен, стоит задуматься, что произошло и не замешана ли в этом женщина.

Он внезапно удивляет вас в постели

Как правило, этот способ работает в парах, где подход к сексу практически никогда не меняется, а если вы и решите попробовать что-то новое, то, как правило, инициатором становитесь вы, а не ваш партнер. Насторожиться стоит, если мужчина вдруг предлагает вам попробовать несколько новых поз, причем не самых простых к исполнению. Кроме того, звоночком может послужить критика в ваш адрес, например, из-за отсутствия интимной прически или же недостатков на теле, хотя раньше партнер относился к этому равнодушно.

Женский запах