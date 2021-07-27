Почему мы не хотим секса и с чем это связано

Вопрос «Все ли со мной в порядке, если я не хочу секса?» входит в топ самых частых вопросов сексологу. Вместе с психологом-сексологом Катериной Дьячковой и сервисом подбора психологов Alter разбираемся, что нормально, а что нет.

Фото: Кадр из фильма "После" Кадр из фильма "После"

Либидо и половая конституция — разные вещи

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Не хотеть секса для человека — вполне нормально. Дело в том, что за сексуальное желание в нашем теле отвечают две сущности: половая конституция и либидо. Говоря сухим языком, половая конституция (ПК) — это способность к переживанию определенного количества оргазмов в определенный промежуток времени. Выделяют слабый, средний и высокий типы ПК. Почему у кого-то ПК высокая, а у кого-то — низкая? Виновата генетика, тут ничего не исправить. Ни ваш интеллект, ни любовь к партнеру или погода за окном не влияют на ваш половой темперамент — это врожденное качество, поэтому не пытайтесь себя переделать.

Часто мы прямо связываем любовь с сексом — это ошибочное убеждение, которое только портит жизнь. Может оказаться, что один из партнеров обладает слабой половой конституцией, а другой — сильной, но это не делает кого-то хуже или лучше. Если секс — это не единственное, что вас объединяет, то из любой ситуации можно найти выход.

На либидо можно повлиять

А вот либидо — переменчивая единица. Оно отвечает за влечение прямо сейчас. На него влияют вот такие факторы.

Усталость, недостаток сна, стресс

Современный мир требует от нас мобильности, гибкости и жизни на высоких скоростях. Теперь представьте себе зайчика, который весь день убегал от волка: защищал проект, отвечал в 20 рабочих чатах одновременно, полтора часа ехал по пробкам до работы. Чего захочет зайчик, когда добежит до норки на опушке леса? Упасть, отдышаться и выспаться, а не обмениваться энергией в процессе интенсивного физического взаимодействия с партнером. Позвольте себе заметить, что вы устали, отдохнуть, когда это требуется. Секс подождет.

Депрессия и антидепрессанты

Каждый человек уникален, и наши реакции всегда индивидуальны. У кого-то антидепрессанты могут полностью подавлять либидо, тогда как на других они не оказывают подобного воздействия. Если вас сразила депрессия, просто примите тот факт, что ваше сексуальное желание сейчас контролируют нейромедиаторы (химические вещества, с помощью которых нейроны общаются между собой), а не ваша воля или желание партнера.

Роды, менопауза, оральные контрацептивы, вторая половина менструального цикла — наши эндокринные железы заинтересованы только в регуляции функций организма и не обращают внимания на то, что мы запланировали романтический вечер. Например, эстроген, содержание которого максимально высоко в период овуляции, влияет на кровоток в области органов малого таза и чувствительность эрогенных зон. В лютеиновой (третьей и последней) фазе менструального цикла его содержание снижается, что влияет и на телесные реакции женщины.

Один из самых коварных факторов. В начале вечера бокал вина расширяет кровеносные сосуды, приводит к быстрому кровенаполнению органов малого таза и возбуждению. После увеличения количества этилового спирта в организме происходит обратная ситуация — сужение сосудов, отток крови и нарушение увлажнения слизистых.

Ссора, напряженность в отношениях

Мы привыкли недооценивать значимость этого пункта, но женское сексуальное желание — очень сложная конструкция. На возбуждение оказывают влияние десятки факторов одновременно. Обида или разочарование, которые не были проработаны и отрегулированы, — мощные блокаторы сексуальных стремлений.

Повторение сексуальных сценариев

Многие пары, живущие вместе несколько лет, постепенно привыкают к определенному поведению в постели и уже не отклоняются от него. Если сексуальное взаимодействие идет по одному сценарию и вы уже знаете каждое движение партнера, то либидо начинает засыпать.

Негативные установки, связанные с сексом

В нашей культуре исторически секс считался прерогативой мужчин. Женское удовольствие было табуировано, количество половых партнеров больше одного являлось предметом социального порицания. Распространенная родительская фраза «принесешь в подоле — убью» привела к тому, что секс для многих женщин стал ассоциироваться с чем-то потенциально опасным. Подобные установки, касающиеся роли женщины в сексе (или самого секса), очень быстро подавляют любые всплески желания. К счастью, наш мозг нейропластичен и изменчив, а от такого рода убеждений помогает избавиться психотерапия.

Количество секса не важно

Важно помнить, что у сексуального желания нет нормы. На него влияют физиология, психическое состояние, особенности взросления, отношения с собой и с партнером/партнеркой, возраст, фаза цикла, неприятности на работе и даже непогашенный кредит. Разрешить себе не хотеть секса и спокойно разбираться с текущей ситуацией — это нормально.

Эмили Нагоски, авторка книги «Как хочет женщина», на конференции в Москве рассказывала, что во время работы над материалом ее либидо абсолютно исчезло. По словам Эмили, она не могла заниматься сексом с мужем, пока рукопись не отправилась в издательство.