Роли, которые играют в отношениях влюбленные женщины

Женщина – это всегда загадка и не каждому под силу найти на нее ответ. Но часто от того, насколько хорошо мы понимаем партнера, зависит успех в отношениях. Психологи, чтобы помочь разобраться в дебрях женской души, выделили пять основных типов влюбленных женщин и описали особенности отношений с ними.

Медсестра

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Для своего мужчины это настоящая спасительница, добрая фея и родная мать. Она готовит, убирает и стирает, заглядывает своему любимому в рот и почти всегда уступает, игнорируя свои нужды и интересы. Такой типаж привлекает не слишком уверенных в себе мужчин, которые могли в детские годы испытывать дефицит материнской ласки и заботы. С Медсестрой они получают то, чего были лишены в детстве и кажутся счастливыми, но не исключено, что со временем начинают скучать.

Проблема Медсестры в том, что когда-то ее саму душили заботой, не особо считаясь с ней как личностью. От мамы она получила наследство – желание командовать и опекать, невзирая ни на что. Такой женщине стоит разобраться в себе и наконец понять, что она ценна как человек, а не только как приложение к бытовой технике. Нужно понять, что можно не быть заботливой мамой для своего мужчины – он не перестанет из-за этого любить, если чувства у него настоящие.

Лолита

Такая женщина не обязательно должна быть юной – ей может быть как 18, так и 30. Лолита ищет в своем мужчине отца и строит из себя беспомощную глупышку. Ее типаж – состоявшийся и обеспеченный мужчина, привыкший часто менять женщин или парень, которому в детстве очень не хватало отцовской заботы. Это не удивительно, ведь давно доказано, что человек часто стремится отдавать другим то, чего ему самому не хватает.

Лолита уходит из семьи во взрослую жизнь и не готова к настоящим, взрослым отношениям. Поэтому она находит себе «папочку», но он не становится для нее человеком всей жизни. Обычно такие женщины вырастают из подобного романа, как тинейджеры из возраста, когда можно быть толкиенистом или готом. Лолита взрослеет и разочаровывается в мужчине или даже начинает бунтовать.

Бесспорно, в отношениях полезно иногда показать себя маленькой девочкой, нуждающейся в заботе и опеке. Но гораздо важнее быть разной: заботливой хозяйкой, понимающим другом, «роковой женщиной» – тогда интерес друг к другу не угаснет и возможно достижение идеальной гармонии в отношениях.

Бесспорно, в отношениях полезно иногда показать себя маленькой девочкой, нуждающейся в заботе и опеке. Но гораздо важнее быть разной: заботливой хозяйкой, понимающим другом, «роковой женщиной» – тогда интерес друг к другу не угаснет и возможно достижение идеальной гармонии в отношениях.

Спящая красавица

На первый взгляд, это самая обыкновенная девушка, обаятельная, милая, хорошо воспитанная и работящая. От других ее отличает, разве что, некоторая сдержанность. У нее может быть много друзей, в том числе парней, а в одного из них она может быть даже влюблена. Чувства есть уже не первый год, но она не может понять, почему предмет ее обожания так редко звонит.

Спящую красавицу притягивают мужчины, фиксированные на собственной матери. Ее парень ищет даму сердца, потому что так нужно, но при этом хочет получить самый безопасный вариант – девушку, с которой в отношениях ничего не выйдет. А девушка, убежденная, что первый шаг должен сделать мужчина, спит, в ожидании поцелуя принца. Вокруг много мужчин, но они недолго добиваются внимания Спящей красавицы – она постоянно проверяет их и изводит недоверием. А это мало кому по нраву.

Спящей красавице стоит понять, что телепатия – не лучший способ построить отношения. Мужчина, не получающий обратной связи, справедливо считает, что шансов у него нет и быстро остывает к женщине. Также тут срабатывает самолюбие – он дезертирует, чтобы не казаться жалким или смешным. Проблема Спящих красавиц – боязнь быть покинутой, что вызывает странное, с точки зрения мужчин, поведение.

Брюс Ли

Эта женщина – топ-менеджер, причем не обязательно на работе. Она руководитель и генератор идей по жизни, обладающий даром решать любые проблемы и выходить из самых сложных ситуаций. Она умная, энергичная и независимая, но ее мужчина – полная противоположность. Он нерешительный, нередко феминный тип, которого вырастила любящая и властная мать.

Психолог Карл Густав Юнг выдвинул когда-то теорию о том, что внутри каждого человека живут две сущности – мужская и женская, анимус и анима. В идеале эти две части живут в согласии и гармонично дополняют друг друга. Анимус отвечает за мужские качества, то есть за активность, логику и анализ, а анима за женские – чувственность, гибкость, принятие. Если в женщине анимус берет верх над анимой, то получается Брюс Ли.

Часто такой характер появляется из-за того, что девочка не хочет принимать собственную мать, а значит и свою женственность. Ее выбор – делать всю жизнь ставки на настоящие мужские качества и поэтому она бессознательно предпочитает слабых мужчин. Именно с ними она может органично дополнить себя и добиться гармонии инь и янь.

Конечно, это не решение проблемы и часто от такой энергичной особы можно слышать жалобы на то, что она не может положиться на своего мужчину и все делает сама. Контроль, который любят эти женщины, спасает их от неизвестности. Но нужно учиться отпускать ситуацию – делегировать какие-то дела, разрешать себе быть некомпетентной в каких-то вопросах. Восстановление баланса инь и янь внутри себя – это цель, к которой нужно стремиться.

Пила

Такая девушка обычно начинает отношения с подшучиваний и подколов. Какое-то время мужчине это даже нравится, но только до тех пор, пока не начинается семейная жизнь. После этого Пила начинает делать на своем избраннике пробные надрезы, а затем ей резко перестает нравиться абсолютно все. «Кого люблю, того и бью» – основной принцип, который она использует в семейной жизни.

Мужчина Пилы имеет склонность к мазохизму, которую заполучил вместе со строгим маминым воспитанием. Но проблема даже не в самом мужчине, а в его женщине, которая, высмеивая и критикуя всех вокруг, пытается отвести внимание от собственной персоны. От нее достается всем, но вполне логично, что больше всего страдают люди, которые находятся рядом. Даже если в такой паре царит беззаветная любовь, Пила будет есть своего мужчину поедом, потому что не может иначе.

Чтобы достичь гармонии в личной жизни, Пиле нужно составить список из 10 основных претензий к своему мужчине и предъявить их себе. Хорошо известно: в других нас раздражает именно то, что нам не нравится в своем характере и поступках. А еще можно занять себя чем-то полезным, например, начать учить иностранный язык. Свободного времени станет меньше, а значит меньше будет и возможностей изводить своего мужчину претензиями.