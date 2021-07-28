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Замуж за "папика": чем грозит большая разница в возрасте

Мария Грибова
27 минут назад

В обществе довольно часто встречаются пары, где мужчина намного старше женщины. И иногда такие романы не заканчиваются звоном бокалов на свадьбе. "Рамблер" расскажет о трудностях, с которыми могут столкнуться пары с большой разницей в возрасте.

Замуж за "папика": чем грозит большая разница в возрасте
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Разные интересы

Когда мы молоды, нам хочется ходить на вечеринки, часто встречаться с друзьями. Но, если второй партнер старше, то скорее всего ему захочется провести вечер субботы в спокойной обстановке. Если такие столкновения поколений будут происходить регулярно, то частых ссор не избежать.

Проблемы с родителями

Практически всегда родители желают своим детям всего только самого лучшего. И, скорее всего, им покажется, что отношения со зрелым мужчиной не смогут сделать их дочь счастливой. На этом фоне могут происходить ссоры, которые в дальнейшим зачастую приводят к тому, что общение с родителями прекращается.

Проблемы с детьми

В этом случае проблема может заключаться в детях взрослого мужчины. Вряд ли его старшая дочь захочет называть "мамой" девушку, которая старше или младше ее всего на пару лет. Некоторым везет, и дети с радостью принимают молодую возлюбленную отца.

Также из-за большой разницы в возрасте можно столкнуться с проблемами в обществе, а именно с их мнением. И совет тут для всех один — не брать в голову. Если вы действительно счастливы в отношениях с мужчиной, который сильно вас старше, то вас вряд ли будет волновать чье-либо мнение на этот счет.

Любовь,
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