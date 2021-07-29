Миллионы за интимные фото: что происходит на платформе OnlyFans?

Миллионные заработки, интимный контент и Белла Торн в купальнике: что происходит на платформе для взрослых OnlyFans?

Фото: peopletalk peopletalk

Представь платформу, похожую на Instagram, но только без цензуры. Никакого блюра или «смайликов» на самых пикантных фрагментах, полная свобода творчества и возможность выкладывать любое фото и видео. Звучит нереалистично в эпоху, когда все твои действия в Сети отслеживаются и любое нарушение карается законом. Но такой сервис есть! Это сайт OnlyFans, о котором сейчас пишут все мировые медиа — от Refinery29 до The New York Times. Компания BBC даже посвятила платформе полноценный документальный фильм-расследование. PEOPLETALK тоже не остался в стороне от любопытной темы, зарегистрировался на площадке и проверил, правда ли там можно найти фривольные снимки многих знаменитостей.

Видео дня

Платишь только, если смотришь

Смысл платформы прост: ты выкладываешь контент любого содержания – от юмористического до порнографического. Пользователи, которые хотят его посмотреть, платят тебе за это деньги. Сам запал на чей-то аккаунт? – Изволь пополнить кошелек его владельца.

Зарегистрироваться на OnlyFans проще простого: как и в любой другом приложении с помощью Facebook, Gmail или адреса электронной почты. После чего ты сразу можешь публиковать контент или подписываться на других пользователей. Тут же необходимо добавить карту, с которой будет списываться плата за подписку или, наоборот, приходить деньги – если ты создатель контента.

Расценки очень разные и зависят от того, за кем конкретно ты хочешь следить. Минимальная ежемесячная стоимостьподписки на один аккаунт составляет 4,99 $, а максимальная – 49,99 $.

Порно-предприниматели в деле

Несмотря на то, что про OnlyFans начали говорить относительно недавно, проект существует на рынке без малого 4 года. Его создатель – бывший топ-менеджер банка Barclays Тим Стокли, который в 2016 году решил открыть платформу для публичных личностей и монетизации любых продуктов их активности: от лекций до курсов, марафонов и тренировок. В начале и намека не было на возможность использования такого ресурса для торговлиинтимным контентом. Однако

В предпринимательской карьере Стокли бывало всякое. В 2011 году он основал сайт GlamWorship.com, посвященный БДСМ, который довольно быстро провалился. Чуть позже пробовалзапустить платформу Customs4U.com, посетители которой могли платить порнозвездам за публикацию персонализированных роликов. Правда, и этот проект не выстрелил.Зато за Тимом закрепилась слава порно-бизнесмена, мечтающего разбогатеть на «горячем» контенте. В 2017 году Стокли запустил свой первый «невинный» проект – OnlyFans, а уже через год контрольный пакет его акций (75%) выкупил еще одинлюбитель развлечений 18+, создатель сайта MyFreeCams.com (популярная платформа для эротического вебкама), американец украинского происхождения Леонид Радвинский. И вот тут-то сработала синергия двух мужчин, помешанных на индустрии для взрослых: дела у OnlyFans быстро пошли в гору, число пользователей сайта стало резко расти, вот только нюанс:привлекали их отнюдь не лекции по искусству или уроки кулинарии.

Работники секс-индустрии или учителя английского?

У большинства пользователей Интернета сложился стереотип, что платформа существует лишь для любителей 18+ и тех, кто на этом хочет заработать. Не будем врать, мы тоже при регистрации боялись (или надеялись?) увидеть чьи-то гениталии во весь экран. Но все оказалось куда прозаичнее. Во-первых, вся «клубничка» скрыта в платном доступе и просто так увидеть ее не получится. Во-вторых, сайт официально позиционирует себя как ресурс для исполнителей и креаторов в совершенно разных областях, а потому тут, как и в Instagram, много фитнес-тренеров, визажистов, тревел-блогеров. То есть, сайтом может пользоваться кто угодно, будь то шеф-повар, музыкант или учитель английского, дающий уроки. Скукота.

Но спешим успокоить любителей остренького! Конечно, главной фишкой платформы из-за полного отсутствия цензуры является формат 18+. А потому тут полно секс-работников, интим-моделейи вебкамщиц, готовых делиться обнаженными фотографиями. Как заявлял в апреле прошлого года маркетинговый директор OnlyFans Стив Пим, большая доля (почти 60%) на платформе все-таки принадлежит производителям «взрослого» контента.

Звездные авторы и баснословные гонорары

Западные артисты не брезгуют еще одним способом заработка и смело регистрируются на OnlyFans. Средизамеченных, список которых не мал, Карди Би, Флойд Мейвезер, Эшли Бэнкс, Dj Khaled, Blac Chyna, Tyga и многие другие. Никакого контента интимного характера они не публикуют, скорее используют как еще одну площадку для собственногопродвижения. Так, например, зарегистрировавшись на сайте, Белла Торн обогатила себя на 2 миллиона долларов всего лишь за неделю! Правда, тут все стандартно: вместо откровенных кадров звезда публиковала снимки с хот-догами в купальниках.

Гораздо интереснее обстоят дела со звездами других величин. Так, например, популярная американская стримерша Кейтлин Сирагуса, известная под псевдонимом Amouranth, заработала на OnlyFans за июнь 1 млн долларов!

Другой же девушке, Тони Камилле повезло куда больше! Некогда бездомная горничная, страдающая расстройством психики, отныне получает 12 долларов в месяц с подписчика, а их у нее уже десятки, если не сотни тысяч. 20-летняя Миа Карина трудилась в отеле, прежде чем заработать 2,5 миллиона долларов на OnlyFans. Да, девушка выкладывала довольно откровенный контент в белье, но, честно говоря, у наших блогеров в Instagram встречаются снимки и погорячее.

Кстати, про отечественных селебрити: выследить их на сайте нам так и не удалось, хотя по слухам многие там все-таки зарегистрированы, однако шифруются под псевдонимами, так как репутация у платформы в России так себе.