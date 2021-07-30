Знаки зодиака, которым не везёт в любви

Одного-единственного и на всю жизнь днем с огнем не сыщешь. Но некоторые все же вляпываются в роман с идеальным мужчиной. Мы за них, конечно, очень рады (нет), но поговорим о других – о тех, кому в любви везет, как утопленнику.

Фото: Кадр из фильма "Вечное сияние чистого разума" Кадр из фильма "Вечное сияние чистого разума"

Овен

Своим упрямством и непреклонностью Овны готовы забодать каждого, кто посягнет на их одиночество. И все потому, что любовь – опасная болезнь, при которой болит сердце, самоуважение и адекватность. Но если даже какой-то счастливчик таки околдует Овна, он еще долго не войдет в их внутренний мир, и это только к лучшему – там такие ужасы творятся, не развидишь.

Телец

Телец, начитавшись сказок и любовных романов, ждет того единственного принца на белом коне. А если к ее воротам подъезжает какой-то свинопас на «Жигулях», воротит нос. Запросы начинают падать только после тридцати лет, когда красотка понимает, что и принцы, и их кони давно передохли, а личной жизни хочется. К слову, хочется недолго, потому что терпеть стоящие носки в углах и пошлые шутки – смерти подобно.

Скорпион

Кажется тут, что все ясно – Скорпионы просто съедают или приносят в жертву высшим силам каждого мужчину, который неожиданно заруливает в жизнь красотки. Но это только полбеды – самым стойким и смазливым (а их сложно съесть, не подавившись) приходится испытывать на себе Скорпионью ревность. А это пострашнее всего вышеперечисленного будет.

Рак