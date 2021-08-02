Что делать, если из отношений пропал секс

Когда вы находитесь на этапе влюбленности, сексуальные отношения не вызывают проблем. Страсть возникает сама собой и кажется, что так будет всегда. Но со временем интимное взаимодействие становится труднее. В новой серии подкаста "Активное согласие" мы попробуем разобраться в том, куда пропадает секс и как его вернуть.
Со временем доверие растет, вы сближаетесь и проживаете разные этапы: болезни, ссоры и примирения, карьерные подъемы и потерю денег, беременность и встречи с родственниками. Безусловно, не все события, происходящие в жизни можно назвать приятными. Где же в этой череде событий отыскать время и настроение на секс?
Подробнее об этом расскажет психолог-сексолог Лена Третьякова, которая помогает людям наладить интимные отношения и выйти из кризиса.
Таймкод:
0.53 - Куда пропадает секс
4.24 - Новое поколение меньше заинтересовано в сексе
6.00 - Как секс-просвет влияет на желание
8.50 - Развиваете карьеру? Развивайте и секс
10.00 - Секс в долгих отношениях — миф или реальность
15.45 - Должны ли партеры поддерживать флер загадки
21.50 - Проснулся утром, а пыл угас. Что делать?
28.14 - Право на измену и другие права
31.32 - Старый партнер надоел, и вдруг рядом появляется кто-то горячий. А теперь-то что делать?
36.15 - Кто отвечает за секс в паре
39.33 - Хочу экспериментов, а партнер нет
42.40 - Секс пропал из-за медицинского вмешательства и другие сложности
44.40 - Почему мы путаемся в ролях и теряем секс
56.04 - Зависит ли от секса продолжительность отношений
В подкасте участвовали:
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Над подкастом работали:
автор и ведущая — Даша Краснова
монтаж и джингл — Глеб Домбровский
обложка — Мария Толстова и Лена Сидорова