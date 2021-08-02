Что делать, если из отношений пропал секс

Когда вы находитесь на этапе влюбленности, сексуальные отношения не вызывают проблем. Страсть возникает сама собой и кажется, что так будет всегда. Но со временем интимное взаимодействие становится труднее. В новой серии подкаста "Активное согласие" мы попробуем разобраться в том, куда пропадает секс и как его вернуть.

Со временем доверие растет, вы сближаетесь и проживаете разные этапы: болезни, ссоры и примирения, карьерные подъемы и потерю денег, беременность и встречи с родственниками. Безусловно, не все события, происходящие в жизни можно назвать приятными. Где же в этой череде событий отыскать время и настроение на секс?

Подробнее об этом расскажет психолог-сексолог Лена Третьякова, которая помогает людям наладить интимные отношения и выйти из кризиса.

Таймкод:

0.53 - Куда пропадает секс

4.24 - Новое поколение меньше заинтересовано в сексе

6.00 - Как секс-просвет влияет на желание

8.50 - Развиваете карьеру? Развивайте и секс

10.00 - Секс в долгих отношениях — миф или реальность

15.45 - Должны ли партеры поддерживать флер загадки

21.50 - Проснулся утром, а пыл угас. Что делать?

28.14 - Право на измену и другие права

31.32 - Старый партнер надоел, и вдруг рядом появляется кто-то горячий. А теперь-то что делать?

36.15 - Кто отвечает за секс в паре

39.33 - Хочу экспериментов, а партнер нет

42.40 - Секс пропал из-за медицинского вмешательства и другие сложности

44.40 - Почему мы путаемся в ролях и теряем секс

56.04 - Зависит ли от секса продолжительность отношений

В подкасте участвовали:

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Над подкастом работали:

автор и ведущая — Даша Краснова

монтаж и джингл — Глеб Домбровский