Чем может грозить паре раздельный отдых

"Во-первых, отдых бывает разным: кто-то едет в глушь на рыбалку или же паломником в святые места. Тем не менее, в том случае, если желание такое есть, то, как правило, все этому способствует, особенно компания, настроенная на подвиги, место, окружение. Что касается доверия, здесь тоже все непросто. В моей практике семейного психотерапевта я нередко сталкиваюсь с адюльтерами, совершенными в раздельных отпусках. И при выяснении обстоятельств и мотивов часто оказывается, что изначально в них и не было особой нужды. И мужчины, и женщины порой говорят, что все получилось как-то само собой. Люди не планировали этого",