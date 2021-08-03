Чем может грозить паре раздельный отдых

Раздельный отдых может быть опасным для семьи или пары и грозит обернуться расставанием. Почему именно - рассказал семейный психотерапевт, сексолог Евгений Кульгавчук.
По словам эксперта, случается, что супруги не согласовали даты отпуска на работе, не рассчитали бюджет на двоих или просто решили отдохнуть друг от друга. И хоть некоторым парам раздельный отдых может быть полезен, для многих это чревато потерей отношений.
"Если людям становится неинтересно друг с другом в самые яркие дни отпуска, то, похоже, они устали друг от друга. Последствия раздельного отдыха могут быть разные: это не только соблазны и курортные романы, но и заболевания, передающиеся половым путем, и даже признания по возвращении, мол, мы на самом деле очень разные люди, я все понял, влюбился и нам стоит расстаться",
— цитирует сексолога ФАН.
Многое, по мнению эксперта, зависит от количества отпускных дней в году. Если в течение года быт, трудности, ремонт, ипотека, болезни детей, сложности на работе уже невольно стали ассоциироваться с партнером, то вряд ли один из пары воспримет положительно отъезд в отпуск второго.
"Ждущий дома, замученный бытом и раздраженный партнер в сравнении с другими людьми — цветущими, веселыми, — выглядит более тускло. Иногда это может быть и поводом для упреков или зависти со стороны того, кто в отпуск поехать не смог",
— отметил Кульгавчук.
Семейный психотерапевт утверждает, что результат раздельного отпуска для семейной пары зависит от того, с какой целью он планировался. Если люди хотят отдохнуть друг от друга, то это может быть постепенным началом конца отношений, считает он.
"Большое значение имеет, на какой ноте люди встречаются после разлуки. Если скучают, оба рады видеть друг друга — ситуация не такая уж и плохая. Но для большинства все же раздельный отдых ухудшает отношения. Чем больше мы вместе потребляем ярких эмоций, тем обычно отношения лучше. Именно поэтому в период влюбленности люди бессознательно стараются проводить вместе много времени и бывать в интересных местах. И ни у кого обычно не возникает мысли провести отпуск отдельно",
— констатировал Кульгавчук.
При этом сексолог считает неправильным полагать, что все едут в раздельный отпуск исключительно ради курортных романов.
"Во-первых, отдых бывает разным: кто-то едет в глушь на рыбалку или же паломником в святые места. Тем не менее, в том случае, если желание такое есть, то, как правило, все этому способствует, особенно компания, настроенная на подвиги, место, окружение. Что касается доверия, здесь тоже все непросто. В моей практике семейного психотерапевта я нередко сталкиваюсь с адюльтерами, совершенными в раздельных отпусках. И при выяснении обстоятельств и мотивов часто оказывается, что изначально в них и не было особой нужды. И мужчины, и женщины порой говорят, что все получилось как-то само собой. Люди не планировали этого",
— сообщил психотерапевт.
Отдыхать отдельно от второй половины или везде ездить вместе - каждый выбирает сам. Но, возможно, разумнее не подвергать себя искушениям, чтобы потом не расхлебывать их последствия, резюмировал он.