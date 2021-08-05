Срываем пластырь: как расстаться с парнем

К сожалению, не все отношения способны выдержать время, расстояния и психологические проблемы, с которыми сталкиваются партнёры. Если ты уже поняла для себя, что хочешь остановиться сейчас и не испортить хорошие воспоминания новыми ссорами и рутиной, то OOPS! расскажет тебе, как расстаться с парнем (даже если это очень больно).
Как бы это ни было странно, но первый разговор ты должна провести сама с собой. Любое расставание требует психологической подготовки. Скорее всего, ты нервничаешь или чувствуешь неопределённость. Даже если в отражении зеркала ты видишь уверенную девушку с идеальными стрелками, это не означает, что ты не почувствуешь пустоты после расставания.
Ответь честно на следующие вопросы:
Делает ли этот человек меня лучше?
Почему его одобряют или не одобряют мои друзья?
Кем я вижу нас через пять лет?
Что именно нас связывает?
Выпиши «проблемные точки» ваших отношений
Ответь для себя, почему вы не сможете преодолеть трудности в общении. Этот простой шаг поможет тебе избежать повторения схожей ситуации в новых отношениях и закрыть «гештальт» . Несмотря на то что мы иногда интуитивно прекращаем разговаривать с токсичным партнёром, обычно всегда есть логичные причины, которые нужно проговаривать, чтобы после отношений не осталось иллюзий насчёт собственной вины или вины партнёра.
Невзирая на модные тенденции, довольно сложно разобраться со всеми терминами и обратить внимание на что-то действительно важное. Блогер alina_zvezdilina делится недавним случаем из Instagram:
Я увидела в паблике, который помогает выйти из агрессивных отношений забавную картинку с пакетиком чипсов и подпись к ней: «ох, это прям как мои абьюзивные отношения » И ниже девочка попросила в комментариях: «Объясните, пожалуйста, что это значит». Я, чтобы поддержать «веселье», написала: « И вкусно, и больно, нельзя, но так хочется мама не разрешает, а мне хоть бы один раз » Тут же в ответ мне прилетел комментарий длиною в знаменитый роман Толстого: «Вы не правы! Не совсем так». И 43 пункта определения абьюзивных отношений.
Блогер уверена: мир станет лучше, когда мы перестанем расставаться бездумно с партнёром (в поисках всех этих пунктов в его поведении) и попробуем пойти на компромисс:
Да, и это иногда не всем хочется слышать. Осознавать, что это МНЕ самой нужно поработать над собой и своими отношениями — сложнее, чем найти в своём мужчине 7 из 6 признаков абьюза. Понять, что он поломался и уйти.
Мы советуем тебе сделать это лично, а не в чате в Instagram. Ты и твой парень, возможно, прошли через многие испытания прежде, чем приблизиться к последней черте. Если ты уважаешь его и свой выбор (ведь именно ты отдала ему своё сердце), то лучше расстаться, глядя ему в глаза.
Вот ещё несколько советов:
Так как сейчас всё ещё в силе меры против пандемии и закрыты границы между странами, используй видеозвонок в Skype или Zoom.
Если он проявлял к тебе жестокость и может отреагировать непредсказуемо, отправь ему электронное сообщение, подробно объясняя причины. Позаботься о своей безопасности.
Не расставайся в шумных или безлюдных местах.
Вечер пятницы – идеальное время для любовной драмы, потому что тебя не будет отвлекать работа или учёбы и ты сможешь поразмышлять на выходных о своей эмоциональной реакции на происходящее.
Лучше начинать фразы с Я-позиции:
«Я чувствую себя несчастливой в наших отношениях».
«Я долгое время размышляла об этом».
Не пытайся говорить неправду о партнёре просто, чтобы сделать ему больно или утешить. Будь честной. Подведи плавно к серьёзному разговору. Если ты скажешь ему об этом во время ссоры, он может подумать, что ты под властью эмоций. Чётко проговори, что хочешь «порвать» с ним.
Попробуй представить эту ситуацию с другой стороны. Как бы ты хотела, чтобы он расстался с тобой, не задев твоих чувств? Сохраняй эмпатию в диалоге, даже если испытываешь безразличие.
Будет намного легче, если вы обсудите ваши чувства и причины разрыва. Услышать и понять его позицию так же важно, как отстоять свою. К тому же, если не расставить границы и не объяснить причины от и до, то расставание может закончиться преследованием.
Твой внутренний мир может на неопределенное время «рухнуть». Чтобы побороть приступы апатии и депрессию, назначь заранее встречи с друзьями на ближайшее время или попробуй новое хобби. Последнее отвлечет тебя от слушания грустной музыки 24/7.
Ученые доказали, что так разрыв происходит более спокойно. Твой организм подсознательно думает, что переживает реальную травму (и даже выделяет опиоиды, естественные обезболивающие), не стоит ему лишний раз напоминать о причине этой «сердечной» боли. Stories значительно искажают реальную жизнь фильтрами и красивой музыкой. Ему тоже больно, но он переживает это по-своему.
Твоё возвращение в мир свиданий не должно быть на следующий день. Он был частью твоей жизни, которую нужно отпустить. Если последнее время ты проводила только с ним, слушала его музыку и зависала с его друзьями, то теперь проведи месяц с собой и своими желаниями.
Автор: Диана Аблёзгова