Срываем пластырь: как расстаться с парнем

К сожалению, не все отношения способны выдержать время, расстояния и психологические проблемы, с которыми сталкиваются партнёры. Если ты уже поняла для себя, что хочешь остановиться сейчас и не испортить хорошие воспоминания новыми ссорами и рутиной, то OOPS! расскажет тебе, как расстаться с парнем (даже если это очень больно).

Разговор наедине

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Как бы это ни было странно, но первый разговор ты должна провести сама с собой. Любое расставание требует психологической подготовки. Скорее всего, ты нервничаешь или чувствуешь неопределённость. Даже если в отражении зеркала ты видишь уверенную девушку с идеальными стрелками, это не означает, что ты не почувствуешь пустоты после расставания.

Как понять, что пора двигаться дальше

Ответь честно на следующие вопросы:

Делает ли этот человек меня лучше?

Почему его одобряют или не одобряют мои друзья?

Кем я вижу нас через пять лет?

Что именно нас связывает?

Выпиши «проблемные точки» ваших отношений

Ответь для себя, почему вы не сможете преодолеть трудности в общении. Этот простой шаг поможет тебе избежать повторения схожей ситуации в новых отношениях и закрыть «гештальт» . Несмотря на то что мы иногда интуитивно прекращаем разговаривать с токсичным партнёром, обычно всегда есть логичные причины, которые нужно проговаривать, чтобы после отношений не осталось иллюзий насчёт собственной вины или вины партнёра.

Абьюзивные отношения и пакетики чипсов

Невзирая на модные тенденции, довольно сложно разобраться со всеми терминами и обратить внимание на что-то действительно важное. Блогер alina_zvezdilina делится недавним случаем из Instagram:

Я увидела в паблике, который помогает выйти из агрессивных отношений забавную картинку с пакетиком чипсов и подпись к ней: «ох, это прям как мои абьюзивные отношения » И ниже девочка попросила в комментариях: «Объясните, пожалуйста, что это значит». Я, чтобы поддержать «веселье», написала: « И вкусно, и больно, нельзя, но так хочется мама не разрешает, а мне хоть бы один раз » Тут же в ответ мне прилетел комментарий длиною в знаменитый роман Толстого: «Вы не правы! Не совсем так». И 43 пункта определения абьюзивных отношений.

Блогер уверена: мир станет лучше, когда мы перестанем расставаться бездумно с партнёром (в поисках всех этих пунктов в его поведении) и попробуем пойти на компромисс:

Да, и это иногда не всем хочется слышать. Осознавать, что это МНЕ самой нужно поработать над собой и своими отношениями — сложнее, чем найти в своём мужчине 7 из 6 признаков абьюза. Понять, что он поломался и уйти.

Выбери место и время

Мы советуем тебе сделать это лично, а не в чате в Instagram. Ты и твой парень, возможно, прошли через многие испытания прежде, чем приблизиться к последней черте. Если ты уважаешь его и свой выбор (ведь именно ты отдала ему своё сердце), то лучше расстаться, глядя ему в глаза.

Вот ещё несколько советов:

Так как сейчас всё ещё в силе меры против пандемии и закрыты границы между странами, используй видеозвонок в Skype или Zoom.

Если он проявлял к тебе жестокость и может отреагировать непредсказуемо, отправь ему электронное сообщение, подробно объясняя причины. Позаботься о своей безопасности.

Не расставайся в шумных или безлюдных местах.

Вечер пятницы – идеальное время для любовной драмы, потому что тебя не будет отвлекать работа или учёбы и ты сможешь поразмышлять на выходных о своей эмоциональной реакции на происходящее.

Как расстаться с парнем: с чего начать разговор

Лучше начинать фразы с Я-позиции:

«Я чувствую себя несчастливой в наших отношениях».

«Я долгое время размышляла об этом».

Не пытайся говорить неправду о партнёре просто, чтобы сделать ему больно или утешить. Будь честной. Подведи плавно к серьёзному разговору. Если ты скажешь ему об этом во время ссоры, он может подумать, что ты под властью эмоций. Чётко проговори, что хочешь «порвать» с ним.

Вырази сожаление, если необходимо

Попробуй представить эту ситуацию с другой стороны. Как бы ты хотела, чтобы он расстался с тобой, не задев твоих чувств? Сохраняй эмпатию в диалоге, даже если испытываешь безразличие.

Дай ему выговориться

Будет намного легче, если вы обсудите ваши чувства и причины разрыва. Услышать и понять его позицию так же важно, как отстоять свою. К тому же, если не расставить границы и не объяснить причины от и до, то расставание может закончиться преследованием.

Двигайся дальше

Твой внутренний мир может на неопределенное время «рухнуть». Чтобы побороть приступы апатии и депрессию, назначь заранее встречи с друзьями на ближайшее время или попробуй новое хобби. Последнее отвлечет тебя от слушания грустной музыки 24/7.

Не следи за ним в соцсетях

Ученые доказали, что так разрыв происходит более спокойно. Твой организм подсознательно думает, что переживает реальную травму (и даже выделяет опиоиды, естественные обезболивающие), не стоит ему лишний раз напоминать о причине этой «сердечной» боли. Stories значительно искажают реальную жизнь фильтрами и красивой музыкой. Ему тоже больно, но он переживает это по-своему.

Подожди

Твоё возвращение в мир свиданий не должно быть на следующий день. Он был частью твоей жизни, которую нужно отпустить. Если последнее время ты проводила только с ним, слушала его музыку и зависала с его друзьями, то теперь проведи месяц с собой и своими желаниями.