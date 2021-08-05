Всегда ли любовь вызывает сексуальное влечение

Каждый человек рано или поздно задумывается о создании семьи и ищет того самого, кто будет рядом до “конца его дней”. Но уже будучи в семье после нескольких лет совместной жизни может пропасть интерес, страсть и влечение друг к другу. Что делать, если это произошло – возвращать, так как осталась любовь, или бежать? Можно ли найти человека, влечение к которому не угаснет даже через годы, и всегда ли любовь равно сексуальное влечение? Михаил Лабковский – психолог, ведущий авторской программы на телеканале «Доктор» – ответит на вопросы про либидо, любовь, страсть и о том, как их совместить в отношениях.

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Секс

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Идея секса как стратегии удовлетворения психологических потребностей многим кажется странной, потому что секс является таким же физиологическим побуждением, как еда или сон. Но в отличие от них, человек может самостоятельно контролировать количество этой потребности в своей жизни. Однако, если она останется неудовлетворенной в течение длительного периода времени, это может испортить его как физически, так и психологически.

«Родители “плохому не научат”! Они учат нас, что секс бывает только по любви».

Предположение, которое многие из нас делают в отношении секса, часто вызывает множество искаженных представлений. Мужчины склонны считать, что секс – это потребность, которую необходимо удовлетворить. Женщины же склонны полагать, что секс может быть только формой близости и любви. Оба эти утверждения неверны, и оба могут создать проблемы в отношениях.

«Секс происходит в голове. Когда вы говорите «плохой секс», вам не нравится человек, с которым вы им занимаетесь. То есть, говоря по-русски, плохой секс от хорошего отличается тем, что с одним партнером он вам нравится, а с другим – нет. Конечно, дело не в сексе, а в отношении к партнеру. Если человек не интересен, и секс с ним тоже будет неинтересный. Вот такая логика. Когда вас человек цепляет, то даже самый плохой секс кажется лучшим в вашей жизни».

Либидо

Быстрый ритм жизни, напряжение и стресс приводят к усталости, которая, как правило, является одной из самых распространённых причин снижения либидо. Когда большую часть времени занимает, например, работа, то секс может оказаться последним в списке желаний.

«Если вы не хотите заниматься любовью, ваша психика сделает всё, чтобы этого не случилось».

К симптомам пониженного либидо относятся потеря интереса к сексу, недостаток или полное отсутствие фантазий о нем. Секс может превратиться в рутину или стать чем-то вроде работы, с которой нужно быстрее справиться. Отсутствие возбуждения и близости с партнером может привести к тому, что секс избегается любой ценой.

«Иногда у людей секс, к сожалению, ассоциируется со страданием, и одно из главных развлечений в жизни они делают проблемой. Важно понимать, что причина отсутствие секса – психотравма, и эти люди боятся, что им причинят боль».

Необходимо признать, что это – проблема, и постараться не чувствовать себя виноватым. Разговор с партнёром поможет сделать первый совместный шаг. Также необходимо выявить первопричину – ей могут оказаться побочные эффекты лекарств, анемия, недостаточная активность щитовидной железы, проблемы с контрацепцией, психологические проблемы и т.д. В данном случае поможет врач.

Профилактикой же является: расслабление, отсутствие переутомления, сокращение употребления алкоголя, поддержание активности и физические упражнения, а также здоровая диета, обеспечивающая достаточное количество энергии и прием необходимых витаминов, повышающих либидо.

Любовь

Любовь характеризуется взаимным уважением, привязанностью и доверием. Обычно она возникает из чувства взаимопонимания и общего уважения друг к другу. Страстная же любовь зачастую сопровождается яркими эмоциями и сильным сексуальным влечением, если на них отвечают взаимностью, партнёры чувствуют себя счастливыми и удовлетворенными. Когда человек встречает воплощение своих фантазий, он испытывает повышенное физиологическое возбуждение в присутствии другого человека.

«Эмоции не рациональны. Не пытаетесь рационализировать эмоциональную сферу, это невозможно. Важно проанализировать, почему вам нравятся именно такие и никакие другие. Вы сначала реагируете на внешние данные, которые вам ничего не гарантируют – ни ум, ни секс. Вы исходите из обычных биологических предпочтений, которым уже миллионы лет».

Наиболее распространённый страх – потерять эту страсть из-за быта, поэтому люди предпочитают жить гостевым браком. Однако, по мнению психолога, это может только усугубить проблему в отношениях.

«Гостевой брак – это не брак, и я объясню почему. Мне кажется, что в здоровой психологии, когда люди любят друг друга, у них есть желание жить вместе, а не в гости ходить. Это странная ситуация – вы человека любите, а видеть его несильно хотите».

Вероятнее всего, такие отношения – банальное сексуальное влечение.