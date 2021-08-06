Тайные сигналы, которые свидетельствуют о влюбленности

Тело может рассказать о нас больше, чем мы хотим показать. Жесты, мимика и непроизвольные движения выдают наши чувства в процессе общения. Включив внимательность, можно определить, как человек к вам относится, не спрашивая его об этом напрямую. Эксперты-сексологи провели много исследований и опросов, чтобы выяснить, какие тайные сигналы у мужчин и женщин свидетельствуют о симпатии и флирте. Узнайте, как понять, что в вас влюблены, из нашего материала.

Глаза – зеркало души, и по взгляду можно легко определить, какие чувства испытывает к вам человек. Сексологи же утверждают, что существует множество других тонких намеков, которые демонстрируют, что к вам неровно дышат. Мужчины и женщины по-разному выражают свою увлеченность, но цель остается одной: сразить желанный объект наповал.

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Вот главные признаки того, что вы кому-то очень нравитесь.

Мужские сигналы

Приближение

Когда мужчина наклоняется к вам, это значит, что он хочет стать ближе. Таким образом он неосознанно пытается наладить контакт.

Низкий голос

Хотите узнать, нравитесь ли мужчине? Прислушайтесь! Эксперты говорят, что мужчины понижают тон голоса, если кто-то сексуально их привлекает. Ученые считают, что так сложилось благодаря эволюции, поскольку низкие голоса звучат более мужественно и доминирующе.

Попытки казаться больше

Если мужчина выпрямляет спину, расправляет грудь и сокращает мышцы, значит, он положил на вас глаз. Парни хотят казаться больше и сильнее, пытаясь впечатлить девушек. Это тоже происходит благодаря эволюции – они неосознанно демонстрируют, что способны защитить и стать вашим суперменом.

Отображение ваших движений

Не пугайтесь, если видите, что мужчина копирует ваши выражения и жесты. Исследования показали, что парни начинают отображать движения девушек, если чувствуют к ним эмоциональную привязанность и трепет.

Прихорашивание

Если мужчина гладит рукой свои волосы или лицо, значит, он хочет наладить с вами контакт. Прихорашивание – один из самых красноречивых сигналов о симпатии. Если парень нервничает, значит, он к вам точно неравнодушен.

Женские сигналы

Расширенные зрачки

Женщина в буквальном смысле будет смотреть на вас щенячьими глазами, если вы ей нравитесь. Так происходит, потому что мозг вырабатывает «гормоны любви» окситоцин и дофамин, от которых расширяются зрачки при сексуальном притяжении.

Нога-указатель

Обратите внимание, куда указывает ступня женщины. Если она повернута в сторону от вас – дама не заинтересована в общении и хочет поскорее закончить разговор, а если нога направлена прямо на вас, значит, вы запали собеседнице в душу. Стеснительность Если женщина смотрит вам в глаза, а затем быстро отводит взгляд в сторону с легкой улыбкой, – это признак того, что вы ей понравились. Опрос показал, что девушки менее уверены в себе, чем мужчины, поэтому стесняются прямого зрительного контакта с понравившимся объектом и избегают его.

Прикосновения к себе

Когда девушка приглаживает волосы, касается своих губ и шеи, это говорит о том, что она мечтает провести с вами ночь. Женщины неосознанно прикасаются к себе, если кто-то привлекает их в сексуальном плане.

Наклон головы