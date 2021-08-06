Тайные сигналы, которые свидетельствуют о влюбленности

Тело может рассказать о нас больше, чем мы хотим показать. Жесты, мимика и непроизвольные движения выдают наши чувства в процессе общения. Включив внимательность, можно определить, как человек к вам относится, не спрашивая его об этом напрямую. Эксперты-сексологи провели много исследований и опросов, чтобы выяснить, какие тайные сигналы у мужчин и женщин свидетельствуют о симпатии и флирте. Узнайте, как понять, что в вас влюблены, из нашего материала.
Глаза – зеркало души, и по взгляду можно легко определить, какие чувства испытывает к вам человек. Сексологи же утверждают, что существует множество других тонких намеков, которые демонстрируют, что к вам неровно дышат. Мужчины и женщины по-разному выражают свою увлеченность, но цель остается одной: сразить желанный объект наповал.
Вот главные признаки того, что вы кому-то очень нравитесь.
Когда мужчина наклоняется к вам, это значит, что он хочет стать ближе. Таким образом он неосознанно пытается наладить контакт.
Хотите узнать, нравитесь ли мужчине? Прислушайтесь! Эксперты говорят, что мужчины понижают тон голоса, если кто-то сексуально их привлекает. Ученые считают, что так сложилось благодаря эволюции, поскольку низкие голоса звучат более мужественно и доминирующе.
Если мужчина выпрямляет спину, расправляет грудь и сокращает мышцы, значит, он положил на вас глаз. Парни хотят казаться больше и сильнее, пытаясь впечатлить девушек. Это тоже происходит благодаря эволюции – они неосознанно демонстрируют, что способны защитить и стать вашим суперменом.
Не пугайтесь, если видите, что мужчина копирует ваши выражения и жесты. Исследования показали, что парни начинают отображать движения девушек, если чувствуют к ним эмоциональную привязанность и трепет.
Если мужчина гладит рукой свои волосы или лицо, значит, он хочет наладить с вами контакт. Прихорашивание – один из самых красноречивых сигналов о симпатии. Если парень нервничает, значит, он к вам точно неравнодушен.
Женщина в буквальном смысле будет смотреть на вас щенячьими глазами, если вы ей нравитесь. Так происходит, потому что мозг вырабатывает «гормоны любви» окситоцин и дофамин, от которых расширяются зрачки при сексуальном притяжении.
Обратите внимание, куда указывает ступня женщины. Если она повернута в сторону от вас – дама не заинтересована в общении и хочет поскорее закончить разговор, а если нога направлена прямо на вас, значит, вы запали собеседнице в душу. Стеснительность Если женщина смотрит вам в глаза, а затем быстро отводит взгляд в сторону с легкой улыбкой, – это признак того, что вы ей понравились. Опрос показал, что девушки менее уверены в себе, чем мужчины, поэтому стесняются прямого зрительного контакта с понравившимся объектом и избегают его.
Когда девушка приглаживает волосы, касается своих губ и шеи, это говорит о том, что она мечтает провести с вами ночь. Женщины неосознанно прикасаются к себе, если кто-то привлекает их в сексуальном плане.
Если женщина хочет «завести» мужчину, она неосознанно наклоняет голову вперед и на сторону, показывая противоположную часть шеи. Так лицо выглядит более привлекательно и женственно. Этот жест подобен тому, как парни подтягивают грудь и живот, чтобы казаться более мужественными.