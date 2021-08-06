Как отличить секс от настоящих отношений

Не секрет, что многие женщины отправляются с мужчиной в постель, рассчитывая, что наутро получат от кавалера приглашение если не в загс, то хотя бы на следующее свидание. Ведь в женском сознании секс и любовь как правило связаны воедино. Раз переспал, значит – любит.

Фото: Нижегородская правда Нижегородская правда

У мужчин же несколько иной подход. Они уверяют, что могут спать с женщинами, даже не испытывая к ним нежных чувств.

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Действительно ли это так? Об этом мы расспросили известного психолога и сексолога Евгения Кульгавчука.

На одном желании

– Насколько женщинам свойственен секс ради секса?

– Здесь может быть много разных вариантов. Начиная от нежелания связывать себя обязательствами, неготовности к отношениям.

В последние года повышенное внимание к женской сексуальности в СМИ, обществе привело к тому, что многие женщины стали задумываться о своей сексуальности, оргастичности.

Конечно, это неплохой тренд в формате качества жизни. Но дело в том, что некоторые из женщин перешли от раскованности к распущенности. Вместо того, чтобы развивать отношения и строить их, некоторые решили идти более простым путём – путём смены партнёров. Вместо мужей появились любовники. Вместо брака, пусть и не идеального, появились разводы. Сексуальная гармония – это замечательно, но гонка за оргазмами любой ценой не всегда оправданна.

Для других женщин оргазмы не так уж и важны, как важно внимание. Очень, очень много внимания требуется женщинам с выраженным истероидным радикалом, который подразумевает острую необходимость быть в центре внимания и постоянно купаться в восхищении и комплиментах. Если степень восхищения снижается, такие женщины рассматривают это как сигнал, что «любовь ушла», и начинают искать новую. Хотя на самом деле находятся лишь на стадиях влюблённости. Такие женщины не могут строить долгих и глубоких отношений.

У некоторых женщин, несмотря на раскованное и порой рискованное поведение, в глубине души есть прежние непроработанные психотравмы и разочарования. По этой причине они запрещают себе влюбляться, боясь испытать боль вновь. Но полностью отказываться от интимной жизни они, тем не менее, не готовы, поэтому вынуждены довольствоваться усечённой версией интимных отношений, сами того не осознавая.

При этом часто они прикрываются цинизмом. Пытаются высмеивать недоступные им семейные ценности, например, у своих подруг, искренне радуясь, когда у тех возникают семейные проблемы. Иногда даже способствуя этому, являясь на самом деле не несчастной подругой, а семейным диверсантом. Разрушая отношения других, они удостоверяются вновь и вновь, что они всё делают правильно.

– Может ли мужчина, который решил переспать с женщиной без далеко идущих планов на её счёт, вдруг серьёзно влюбиться в неё и захотеть вместе пойти по жизни?

– Да, конечно, такие варианты возможны и встречаются. Например, курортный роман изначально задумывался, как отношения максимум на две недели, но после этого герои курортного романа могут продолжить переписку и дальнейшие встречи, узнавая друг друга лучше. Люди могут удостоверяться, что с этим партнёром хорош не только секс, но и большее.

Но для того, чтобы такие отношения могли расти, необходимо, чтобы на старте оба знали, чего они хотят от жизни. Вот тогда, узнавая друг друга, они будут искренне радоваться тому, что нашли единомышленника.

Именно поэтому прежде чем с кем-то встречаться, важно изначально знать свой предполагаемый жизненный путь, чтобы избежать или хотя бы снизить процент разочарований. Я обычно в индивидуальной психотерапии анализирую родительскую семью, разрабатываю счастливый сценарий, уже после этого рекомендую приступить к практической части: эффективному поиску, построению новых отношений, проработке навыков их сохранения и развития. Это многим экономит годы жизни. И серьёзно повышает качество жизни в целом.

Мужской подход

– Насколько соответствует действительности утверждение, что мужчины могут спать с женщиной, даже не испытывая к ней никаких чувств?

– Все мужчины разные. Действительно, многие могут вступать в интимные отношения с женщинами, не испытывая к ним чувства любви. Вариантов огромное множество.

Кто-то может таким образом самоутверждаться. А кто-то – проверять свои сексуальные возможности или искать новых впечатлений и приключений.

Кто-то может рассматривать интимные отношения лишь как дополнительный способ общения и некое любопытство. Недаром некоторые мужчины задаются вопросом: «Интересно, а какова она в постели?».

Мотивы сексуального поведения могут быть весьма разнообразными.

– Считается, что большинство женщин согласны переспать с мужчиной только при условии, что готовы видеть в нём будущего спутника жизни

– Конечно, женщины тоже все разные. И думать о том, что все интимные контакты, например, во время новогодних корпоративов, после танцев на столе и алкоголя, связаны с надеждами выйти замуж, тоже неправильно.

Женщины тоже могут переспать без внутреннего побуждения и любви лишь для того, чтобы, например, «отомстить бывшему». Конечно, это глупая затея, она часто коррелирует с сожалением и напоминает стратегию в формате «отморожу уши назло маме».Некоторые женщины могут отдаваться настойчивым мужчинам в стиле: «проще отдаться, чем объяснять, почему не хочется».

Тем не менее, всё-таки у женщин большей частью сексуальное поведение коррелируется с восхищением, построением планов на будущее, и всё это обусловлено базовыми биологическими стратегиями. Женщина в результате интимных отношений способна родить ребёнка. Еще новости по теме 3 знака зодиака, которые поздно встречают свою любовь 5 пар со стопроцентной совместимостью по знакам зодиака Три знака зодиака, которые будут по-настоящему счастливы во второй половине 2021 года

Из спальни в загс

– Могут ли отношения, начавшиеся с секса без обязательств, перерасти в серьёзное чувство?

– Это возможно, но всё-таки в меньшей степени вероятности. Фильм «Красотка» с Ричардом Гиром – это, конечно, больше художественный вымысел. В реальности такие сценарии встречаются редко.

Но тяга к полноценным человеческим отношениям и к любви возможна даже в тех случаях, когда изначально ничего не планировалось. В фильме «Порнографическая связь» мужчина и женщина встречаются в анонимном сексуальном формате. Тем не менее, когда один из них пропадает из поля зрения, второй начинает осознавать, как эти отношения были важны для него.Люди могут менять своё мнение. Например, воинствующая феминистка, презирающая женщин, которые стирают носки этим «мужикам», спустя некоторое время может суметь научиться печь пироги для своего «котика».

Прежде чем начинать любые отношения, я обычно советую если уж начинать не с идеализированных отношений, то хотя бы чтобы всё-таки был возможен вариант «не исключено». Например, если для кого-то табу – разрушение семьи, и пословица «на чужом несчастье счастья не построишь» о чём-то говорит, то не стоит встречаться с женатым мужчиной, пусть и «просто так».

Если мужчина исключает брак с проституткой, не стоит начинать встречаться с ней, налаживая отношения с её сыном. Таким образом, мы не теряем время, не привыкаем к нецелевой аудитории и не создаём себе своими руками дополнительных проблем.

– Бытует мнение, что со временем секс в устоявшихся парах, которые живут не один год вместе, отходит на второй план. О чём это говорит – о скоротечности любви или о том, что она представляет собой что-то другое?

– Мне кажется, что настоящая любовь – это формула: Страсть + Дружба. Во влюблённости на первой стадии недосказанность, непредсказуемость позволяют нам дорисовывать образ избранников и избранниц в лучшую сторону. Позволяет быстрее влюбляться. И ослепляться этой влюблённостью.Природа, таким образом, толкает людей на воспроизводство, реализацию репродуктивного потенциала.

С этого момента страсть начинает постепенно снижаться, уступая место дружбе. На этом этапе уже важно уметь видеть не только друг друга, но и ребёнка, и своё совместное будущее.В парах, которым не удалось построить дружбу, наступает разочарование. Если люди сами не знают, чего хотят от жизни, им сложно строить отношения. А на одном только сексе далеко не уедешь.

В дальнейшем важно уметь ухаживать за отношениями, в том числе и сексуальными. Таким образом интимные отношения могут стать глубже и даже интереснее. Со временем новизна должна компенсироваться глубиной.Например, при прохождении моей программы «Второй медовый месяц» недавно супруги на парной консультации признались мне, что при помощи бланков и вопросов, которые я им задавал, за один вечер узнали друг друга лучше, чем за последние 17 лет их брака. И выглядели влюблёнными. Именно такие примеры меня вдохновляют вновь и вновь на дальнейшую работу.

– Так в чём же главное отличие влечения от любви?

– Влечение – это впечатления. Любовь – это отношения.